Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» выставят на аукцион

Даже без именитой киноленты в резюме Countach в модификации 25th Anniversary является желанным приобретением для коллекционеров. Юбилейная версия итальянского суперкара была выпущена тиражом 650 экземпляров, и только 23 из них на заводе выкрасили в белый цвет.



В движение Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition приводится 5-литровым атмосферным V12, выдающим 455 сил и работающим в паре с механической коробкой. Заявленная максимальная скорость «ламбо» составляет 290 км/ч, а разгон с места до сотни занимает 4.8 секунды.



Аукцион, на котором планируют реализовать уцелевший на съёмках Countach, состоится в начале декабря в Нью-Йорке. Выручить за автомобиль, описываемый продавцами как знаковый образец, переплетающий наследие Lamborghini и Голливуда, хотят около двух миллионов долларов, однако финальная цена может быть заметно выше.