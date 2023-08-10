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Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» выставят на аукцион

Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» выставят на аукцион

Автор:
10 августа 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Леонардо ДиКаприо   авто   автомир   автомобили   аукцион   кино   машина   фильм   
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Аукционный дом Sotheby’s в начале декабря выставит на торги суперкар Lamborghini Countach, принимавший участие в съёмках кинофильма «Волк с Уолл-стрит» на пару с другим идентичным автомобилем. Однако вторая машина была разбита ради сцены ДТП, в которое попал герой Леонардо ДиКаприо.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Леонардо ДиКаприо   авто   автомир   автомобили   аукцион   кино   машина   фильм   
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2  комментария
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212
А П Час назад
Хорошо, что вчера трезвый сел за руль. (с)
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Ego sum qui sum 18 минут назад
моль какая-то, ламба должна быть яркой
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Добрый Бабайка

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