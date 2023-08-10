Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» выставят на аукцион

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Аукционный дом Sotheby’s в начале декабря выставит на торги суперкар Lamborghini Countach, принимавший участие в съёмках кинофильма «Волк с Уолл-стрит» на пару с другим идентичным автомобилем. Однако вторая машина была разбита ради сцены ДТП, в которое попал герой Леонардо ДиКаприо.
Даже без именитой киноленты в резюме Countach в модификации 25th Anniversary является желанным приобретением для коллекционеров. Юбилейная версия итальянского суперкара была выпущена тиражом 650 экземпляров, и только 23 из них на заводе выкрасили в белый цвет.
В движение Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition приводится 5-литровым атмосферным V12, выдающим 455 сил и работающим в паре с механической коробкой. Заявленная максимальная скорость «ламбо» составляет 290 км/ч, а разгон с места до сотни занимает 4.8 секунды.
Аукцион, на котором планируют реализовать уцелевший на съёмках Countach, состоится в начале декабря в Нью-Йорке. Выручить за автомобиль, описываемый продавцами как знаковый образец, переплетающий наследие Lamborghini и Голливуда, хотят около двух миллионов долларов, однако финальная цена может быть заметно выше.
В движение Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition приводится 5-литровым атмосферным V12, выдающим 455 сил и работающим в паре с механической коробкой. Заявленная максимальная скорость «ламбо» составляет 290 км/ч, а разгон с места до сотни занимает 4.8 секунды.
Аукцион, на котором планируют реализовать уцелевший на съёмках Countach, состоится в начале декабря в Нью-Йорке. Выручить за автомобиль, описываемый продавцами как знаковый образец, переплетающий наследие Lamborghini и Голливуда, хотят около двух миллионов долларов, однако финальная цена может быть заметно выше.
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