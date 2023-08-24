Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей

Судя по описанию лота, чёрно-красные Datsun 280ZX были созданы не просто так, а в качестве знака отличия для 500 лучших дилеров марки в США. На тот момент в стране у бренда было 1250 автосалонов. Собственно, именно поэтому автомобиль до сих пор имеет первозданный вид и 28 миль (около 45 км) на одометре.



Данный экземпляр достался некоему Джерри Лейну, ставшему лучшим из лучших среди продавцов «Датсуна». На протяжении 42 лет владелец дилерского центра хранил машину в качестве трофея в гараже с контролируемым микроклиматом и только недавно продал её новому владельцу, который и выставил 280ZX на торги.



В движение Datsun 280ZX приводится 2.8-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом, работающим в паре с 5-ступенчатой механикой. Отдача мотора составляет 135 сил. Привод — задний.



В 1980 году такой 280ZX оценивался в 13 990 долларов. С учётом инфляции на сегодняшний день стоимость автомобиля составляет 51 900 долларов. Тем не менее на торгах за 43-летнюю двухдверку удалось выручить 231 000 долларов. Что, вероятно, делает этот 280ZX самым дорогим в истории. Однако до результатов предшественника модели в лице культового 240Z пока далековато. В 2020 году редчайший Z432R 1970 года выпуска ушёл с молотка за 800 000 долларов.