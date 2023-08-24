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Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей

Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей

Автор:
24 августа 2023 17:14
Сообщество : Автомир
Метки: Datsun   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   раритет   
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Аукционный дом Mecum реализовал на днях одну из редких вариаций двухдверки Datsun 280ZX, выпущенной в 1980 году. Модификация купе была разработана в честь десятилетия модели. Тираж составил только 3000 экземпляров, из которых лишь 500 машин имели комбинированный, чёрно-красный окрас.
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Метки: Datsun   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   раритет   
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3  комментария
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447
3_fon 21 минуту назад
Какой же он классный.
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Fishki_surfer 24 минуты назад
>> Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей

Вопрос один - откуда у Джерри Лейна столько рублей и нафига они продавцу?
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637
Мицелий Грибов 55 минут назад
Пиппец! Высокая цена, но оправданно, потому что это - осязаемый факт существования мира, который ещё не сошёл с ума
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