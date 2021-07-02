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Чуть-чуть не заметила: автомобилистка сбила пенсионерку в Волгограде

Чуть-чуть не заметила: автомобилистка сбила пенсионерку в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 14:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии. женщина за рулем   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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38-летняя автомобилистка за рулем Dacia Sandero совершила наезд на 72-летнюю пожилую женщину. Старушка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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Метки: аварии   авто   авто аварии. женщина за рулем   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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9  комментариев
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383
SerGoGo 2 часа назад
На дорогу надо смотреть, а не в телефон.
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16k
Dr.CrAzY Час назад
Т.П.
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897
GoInDown Час назад
Красный, зеленый фиолетовый, ночь, день, пусто, пробка итд всегда оценивай ситуацию, перед тем как топать, в гробу ваше " я же прав" никому не нужны.
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15k
Пумба Час назад
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сработала стадность. Все поехали - и я поехала.
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2k
Максим 2 часа назад
Ни в коей мере не оправдываю автолюбителя, но пешеход обязан убедиться в безопасности перехода. Конечно, с точки зрения ПДД виноват водитель. Но станет ли легче от этого пешеходу, прущему как танк и твердо убежденному, что раз пешеходный переход, то смотреть по сторонам не обязательно. Прямо перед её носом проезжает автомобиль, это ведь должно насторожить вменяемого человека?
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