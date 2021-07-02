Чуть-чуть не заметила: автомобилистка сбила пенсионерку в Волгограде

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38-летняя автомобилистка за рулем Dacia Sandero совершила наезд на 72-летнюю пожилую женщину. Старушка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пенсионерка получила сотрясение головного мозга, а также рваные раны мягких тканей головы. Женщину доставили в больницу.
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