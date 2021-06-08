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На Адмиралтейской набережной девушка на роликах выехала на проезжую часть и попала под туристический автобус. Пострадавшая была госпиталзирована.
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Впрочем это вопрос из разряда про тупых (за редким исключением) велосипедистах и самокатчиках, что так полюбили тротуар и считают его своим достоянием, мешая пешеходам.