FISHKINET
Сообщество Аварии 4439 постов • 460 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Роллерша попала под автобус в Санкт-Петербурге

Авария дня. Роллерша попала под автобус в Санкт-Петербурге (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   ролики   
549
2
1
На Адмиралтейской набережной девушка на роликах выехала на проезжую часть и попала под туристический автобус. Пострадавшая была госпиталзирована.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   ролики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Епнутая, вот сидишь ведешь автобус и думаешь с кем бухнуть в пятницу а тут хряп и суды, отстранение на время разбирательства. увольнение........... Люди будьте внимательны !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Serg2001 2 часа назад
Как говорила мая бабушка: "Ума нет - считай калека!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 2 часа назад
Понимаю, что вопрос глупый, но почему всякие скейтеры и роллеры не катаются в парках, где для них создали все условия? Непременно нужно ехать по проезжей части?
Впрочем это вопрос из разряда про тупых (за редким исключением) велосипедистах и самокатчиках, что так полюбили тротуар и считают его своим достоянием, мешая пешеходам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
Yus 2 часа назад
Ну нормально. Зачем же тормозить, я и так проскочу. Естественный отбор, слава Дарвину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 2 часа назад
Типичная ТП. Какого хера ты прешься на проезжую часть?!! Водиле автобуса теперь полгода доказывать, что не верблюд. Бесит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обзор одного из лучших конвертеров видео Обзор одного из лучших конвертеров видео Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске Авария дня. Столкновение двух Subaru в Иркутске Авария дня. «Калину» после ДТП отбросило на пешеходов с ребенком Авария дня. «Калину» после ДТП отбросило на пешеходов с ребенком Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге Авария дня. Пьяный водитель сбил девушку в Санкт-Петербурге Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе Авария дня. В Петербурге пешеход серьезно пострадал из-за необдуманного маневра автомобилиста Авария дня. В Петербурге пешеход серьезно пострадал из-за необдуманного маневра автомобилиста
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1763910



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
3
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
3
177
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
0
16
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
Хорошо приложился! Пьяный велосипедист едва не погиб в Тверской области
0
8
Хорошо приложился! Пьяный велосипедист едва не погиб в Тверской области
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#фотографии#картинки#животные#Украина#новости#природа#автомобили#спорт
#интересно#СССР#прикол#интересное#факты#аварии#авто аварии#музыка#англия#драка
#фото#люди#история#дтп#автомир#прикольные#подборка#авария дня#смешные#страна

На что жалуетесь?

Вернуться