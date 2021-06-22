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Авария дня. Страшный наезд на пешехода в Ленобласти

Авария дня. Страшный наезд на пешехода в Ленобласти (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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В Тосненском районе Ленинградской области 27-летний водитель «Жигулей» сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший пешеход с множественными переломами доставлен в больницу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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26
svarog19692007 2 часа назад
Ну сказано же ! Перед переходом , УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ !!! И переходите...
Жалко естественно человека
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1k
Pavel Час назад
Вопрос, всем кто кричит что пешеход суицидник. А водилу жигулей не смутило что перед переходом стоит встречка? Может не просто так? Солнце етого мудня не слепило!
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8k
kaboza Час назад
я перед переходом даже пустой дороги опасаюсь...
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27k
EvilHomer 2 часа назад
ПДД должен соблюдать как водитель, так и пешеход, но выгоднее соблюдать пешеходу, на кону жизнь, осознание этого приходит уже в полете.
Пункт ПДД 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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13k
Booka1a 2 часа назад
не оправдываю "великих гонщиков", не соблюдающих скоростной режим и не глядя на знаки", но в 9ти видосиках из 10, которые выкладывают на фишках, пешеходы - просто явные суицидники.
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