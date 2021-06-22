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В Тосненском районе Ленинградской области 27-летний водитель «Жигулей» сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший пешеход с множественными переломами доставлен в больницу.
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Пункт ПДД 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.