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Авария дня. Наркоман сбил ребенка на пешеходном переходе

Авария дня. Наркоман сбил ребенка на пешеходном переходе (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ивано-Франковске водитель сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу пятилетнего мальчика. Виновник находился под воздействием наркотических веществ.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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6  комментариев
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102
Шурман 3 часа назад
Маму учили держать детей на пешеходном переходе ? у меня сын примерно его возраста и я всегда держу его за руку и дочу так же .
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21k
Inter Полчаса назад
детей за руку надо держать и параллельно говорить, как нужно переходить этот переход.
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13k
Booka1a Час назад
мамаша тоже хороша.
с двумя детьми на переходе, в одной руке мобильник, посмотрела вправо, умудрилась нихрена не увидеть, еще и ребенка подтолкнула, что бы быстрее бежал
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27k
winergy2012 2 часа назад
Нормально.Хохлоскот должен дохнуть.
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
наркошу в расход, все равно из него ничего путного не будет! бывших наркош, как и алкашей не бывает!
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−24
Fedor 2 часа назад
в Китае таким расстрел
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