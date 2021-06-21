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В Ивано-Франковске водитель сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу пятилетнего мальчика. Виновник находился под воздействием наркотических веществ.
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После удара ребенка в сознании госпитализировали медики. К счастью, у мальчика нет переломов - предварительно речь идет о сотрясении мозга и ушибах на теле.
Во время общения с 24-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В медицинском учреждении подтвердилось, что он действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.
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с двумя детьми на переходе, в одной руке мобильник, посмотрела вправо, умудрилась нихрена не увидеть, еще и ребенка подтолкнула, что бы быстрее бежал