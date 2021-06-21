Во время общения с 24-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В медицинском учреждении подтвердилось, что он действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.

2021-06-21T11:42:54+03:00