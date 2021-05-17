Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину

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Женщина вышла из подъезда жилого дома с двумя детьми. Одного ребёнка она несла на руках, а второй, сразу побежал в сторону дороги. Мальчика сбила проезжающая мимо Honda Fit, под управлением 26-летнего парня.
В пресс-службе МВД рассказали:
После ДТП мальчик лежит в реанимации. Полицейские установили, что автомобилем управлял 26-летний парень с водительским стажем 8 лет. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы».
После ДТП мальчик лежит в реанимации. Полицейские установили, что автомобилем управлял 26-летний парень с водительским стажем 8 лет. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы».
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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летать нельзя, но поскольку 90 процентов водятелов об этом не знают, поскольку большинство из водятелов либо спали на галёрках, либо сосали у своих инструкторов.
ребёнок внутри жилой зоны и дворовой территории может бежать как угодно и куда угодно. те, кто сбивает или требует приоритета, не думают о возможных уголовных последствиях с выплатами суброгаций на восстановление здоровья пострадавшего.
Но блин, ездить с такой скоростью в условиях такой видимости, водила тоже олень!
Куда этот у.е.б.ок летел?