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Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину

Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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Женщина вышла из подъезда жилого дома с двумя детьми. Одного ребёнка она несла на руках, а второй, сразу побежал в сторону дороги. Мальчика сбила проезжающая мимо Honda Fit, под управлением 26-летнего парня.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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10  комментариев
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17k
Владислав 2 часа назад
судя по кадрам, это дворовые территории либо жилая зона, с точки зрения ПДД это одно и тоже и на них действует ограничение скорости не более 20 км/ч. с приоритетом пешеходов.
летать нельзя, но поскольку 90 процентов водятелов об этом не знают, поскольку большинство из водятелов либо спали на галёрках, либо сосали у своих инструкторов.
ребёнок внутри жилой зоны и дворовой территории может бежать как угодно и куда угодно. те, кто сбивает или требует приоритета, не думают о возможных уголовных последствиях с выплатами суброгаций на восстановление здоровья пострадавшего.
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260
Алексей Давыдов 2 часа назад
Мамашка конечно тупая курица!
Но блин, ездить с такой скоростью в условиях такой видимости, водила тоже олень!
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Скорость во дворах 20 км/ч.
Куда этот у.е.б.ок летел?
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17k
Andrey 2 часа назад
Вот по этому я своих всегда за руку держу, а при попытке ускакать в туман аки козлик получают таких люлёв... Зато водители не страдают..
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