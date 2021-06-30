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У пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель внедорожника ехал на зеленый свет и успел немного притормозить перед переходом, но трагедии избежать не удалось. 24-летняя девушка погибла на месте.
Видео опубликовано в групее Дорожный инспектор
Один из водителей сообщил, что перебежать дорогу на "красный" девушку побудил начавшийся ливень.
Другой ракурс
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Другой ракурс из «Тойота Ленд Крузер»
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Ну если так сильно хочешь перебежать на красный - так убедись, что это безопасно. Какого хера бежать-то не глядя.