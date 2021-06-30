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Авария дня. Фатальная попытка перебежать на "красный" в центре Санкт-Петербурга

Авария дня. Фатальная попытка перебежать на "красный" в центре Санкт-Петербурга (2 фото + 3 видео)

Автор:
30 июня 2021 14:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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У пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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12  комментариев
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8k
Majul Полчаса назад
Подождать 20-60 секунд или сыграть в ящик, хм... что же выбрать?
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Зато успела.
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424
Никита 9 минут назад
Сегодня. Раменское. Нерегулируемы пешеходный переход, начал потихоньку переходить, 5 полос дороги, на 4-х водилы остановились , на последней блондинистая п...да на красном паркетнике типо KIA даже не притормозив и башку свою тупорылую не повернув полетела дальше.
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13k
Объект реальности 9 минут назад
в первом ролике оператор что-то знал, заранее.
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4k
Борис Карабанов 16 минут назад
Некоторые особи из рода женщин твердо уверены, что на переходе их должны пропустить. Не важно на каком! Сам был свидетелем такого чуда - лезут две девахи (трезвые, вроде) на красный и мне ещё грозят и ругаются, типа, куда прёшь! Хорошо ехал медленно - на поворот уходил. Слышат звон и интерполируют этот звон куда попало.
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2k
Алексей Полчаса назад
Курица безмозглая.
Ну если так сильно хочешь перебежать на красный - так убедись, что это безопасно. Какого хера бежать-то не глядя.
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9k
Шурум-бурум 36 минут назад
суицидница
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904
Электрик 37 минут назад
Сама себя жизни лишила.... (Джип не 60км/ч по моему ехал, а?)
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108
Шурман Электрик Полчаса назад
Меньше ехал , думаю км 50 . Явно не летел .
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1k
Hallo FreeSpace 38 минут назад
ну летел он норм ...
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