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Авария дня. «Калину» после ДТП отбросило на пешеходов с ребенком

Авария дня. «Калину» после ДТП отбросило на пешеходов с ребенком (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   пешехода сбили   
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На улице Яна Фабрициуса в Ельце 39-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте не пропустил встречную Lada Kalina, под управлением 21-летнего водителя. От удара «Калину» отбросило на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   пешехода сбили   
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4k
Макс73 3 часа назад
Виноват водитель белой машины.
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Артур Гевондян Макс73 43 минуты назад
А низко летящий не виноват?
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21k
Inter 11 минут назад
не знаю, кто в курсе, изменилосьь сейчас что??? я смотрел года два назад передачу и автоюрист говорил по телеку, что возмещать урон здоровью будет тот, кто въехал в людей!!как раз такой случай разбирали..
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40k
Элек Мек 3 часа назад
Хорошо,если так можно выразится,что столб остановил Калину от дальнейшего полёта и машина не догнала пострадавших.
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