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На улице Яна Фабрициуса в Ельце 39-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте не пропустил встречную Lada Kalina, под управлением 21-летнего водителя. От удара «Калину» отбросило на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.
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