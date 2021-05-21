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18 мая, на улице Вакуленчука в Севастополе 53-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
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Видео с камеры наблюдения
Видео с регистратора очевидца
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Остановился встречный автобус и попутная легковушка. Явно не просто так, но он решил объехать, а не затормозить.
Но часто бывает так, что пешехода на самом деле не видно за стойкой.
И если присмотреться к данному видео, то вполне возможно, что водитель на самом деле мог заметить девушку уже тогда, когда она выбежала перед ним. Она могла весь путь по переходу быть у него в слепой зоне.
А по факту встреча типичной курицы и слепого водятла.