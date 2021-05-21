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Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку

Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 мая 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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18 мая, на улице Вакуленчука в Севастополе 53-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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3k
★Lucifer★ 3 часа назад
Водила-мудило
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22k
MrGod 6 минут назад
Встретились 2 одиночества - бежало и слепошаро :)
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762
Xenos 9 минут назад
В данном случае водила, однозначно, мудила, т.к. ситуация на дороге читалась однозначно.
Остановился встречный автобус и попутная легковушка. Явно не просто так, но он решил объехать, а не затормозить.

Но часто бывает так, что пешехода на самом деле не видно за стойкой.
И если присмотреться к данному видео, то вполне возможно, что водитель на самом деле мог заметить девушку уже тогда, когда она выбежала перед ним. Она могла весь путь по переходу быть у него в слепой зоне.
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3k
ImNIK 16 минут назад
Во что надо долбиться что-бы не увидеть ее? Ладно бы из-за автобуса выезжал, а тут прекрасно видно же. Здоровья девушке.
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4k
Vitaliy Vashkulat Час назад
Я, до последнего, ждал "лётчика" из-за автобуса. А оказалось слепошарый на встречке.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
"Сварщик" за рулём - фары такие яркие, что водила сам ничего не видит.
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3k
Andrey 2 часа назад
Водила слепошарый, или в телефон залип! Баба тоже дура! куда, зачем бежать!! Я своих детей учу: Переходить надо спокойно, без резких движений, что-бы ты всех видел, что-бы тебя все видели!
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6k
Игорь 2 часа назад
На последнем фото - в халате с лебедями - это кто?
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3k
B7243 2 часа назад
Водятел, однозначно - мудак, но сейчас я хочу обратиться к пешеходам. Дорогие пешеходы, на зебре вы правы, пока живы, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вас пропускают, а потом идите,чтоб не пропасть под колёса подобному персонажу. И ещё - ни когда, вы слышите, ни когда не перебегайте проезжую часть, так как просчитать бегущего человека намного сложнее, чем идущего.
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114
detective 2 часа назад
урод е.баный, надеюсь закроют суку
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3k
Gelosum 2 часа назад
конченого видно сразу... нет уважения у него ни кому , встречных тоже слепит нехило и смысла в этих фарах нет...
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830
Олеся К 3 часа назад
ну зачем бежать то вот дура то...
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