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География ботулизма в РФ увеличилась, заболевшие делятся своими буднями из инфекционных клиник

География ботулизма в РФ увеличилась, заболевшие делятся своими буднями из инфекционных клиник

Автор:
24 июня 2024 11:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ботулизм   госпиталиция   инфекция   консервированная фасоль   кухня на районе   лобио   отравление   
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Отравившихся салатами с красной консервированной фасолью в РФ становится всё больше. К жителям Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода добавились заболевшие в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Несколько сотен человек в разных регионах РФ попали в больницы с ботулизмом. Началось всё с Москвы, а дальше в инфекционные больницы с аналогичными симптомами стали попадать люди в Нижнем Новгороде, в Казани... Причиной вспышки заболевания красная фасоль в вакуумной упаковке, которая хранилась как попало.


Санитарные врачи изъяли почти 200 тонн опасной продукции, но сколько её было отправлено в регионы до массового отравления, известно приблизительно.


Общее количество заболевших достигло 375 человек, и большая часть из них находится в состоянии средней тяжести, хотя судя по видео, которыми делятся пострадавшие, чувствуют они себя не слишком хорошо.


Визажист из Казани сделала несколько видео из больничной палаты. На них можно заметить улучшение состояния девушки. Если на третий день болезни она практически не могла открыть глаза и разговаривала, едва выговаривая слова, через несколько суток ей стало чуть легче.




Главный инфекционист казанской больницы Халит Хаертынов, где лежат отравившиеся, рассказывает, что все, кто были госпитализированы, покупали салат с фасолью через «Самокат». Симптомы ботулизма могут проявиться не сразу, как после пищевого отравления, а на второй день, и главные из них — нарушение зрения и слабость. В казанской клинике 9 тяжёлых пациентов, двое из которых переведены на ИВЛ. Из-за ботулизма также спазмируются мышцы, и больным сложно разговаривать и открывать глаза.


Восстановление в тяжёлых случаях может занять несколько месяцев.

Еще две жертвы ботулизма


Нейропсихолог Анастасия Плащенкова из Москвы говорит, что её жизнь тоже разделилась на " до" и "после". Она, как и многие другие, заказала салат с фасолью, после чего 16 юня попала в реанимацию.

Ей и её родным пришлось пережить страх и ужас, но сейчас, когда стало легче, девушка взялась за реабилитацию. Конечно, ей помогает образование медика.


Несколько раз в день она выполняет артикуляционную и суставную гимнастику, а также глазодвигательные упражнения, а также. помогает реабилитироваться другим пострадавшим от инфекции.


19 июня по делу о массовом отравлении салатами суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества этой компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова - у последнего, кстати, не было никакой квалификации, и жил он в условиях антисанитарии в том же бараке, где и заготавливали продукцию, которую затем поставляли предприятиям питания. .



Уроженец Таджикистана Норматов хотел бежать на родину, и его задержали в московском аэропорту. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий. Следствие продолжается, и т.к. география регионов, в которых обнаруживается ботулизм, увеличивается, до его окончания еще далеко.

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Метки: Видео   ботулизм   госпиталиция   инфекция   консервированная фасоль   кухня на районе   лобио   отравление   
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Corkscrew 5 минут назад
"Санитарные врачи изъяли почти 200 тонн опасной продукции, но сколько её было отправлено в регионы до массового отравления, известно приблизительно."
---
"Следствие продолжается, и т.к. география регионов, в которых обнаруживается ботулизм, увеличивается, до его окончания еще далеко."
---
Не очень понимаю... Т. е. получается что в регионах эта фасоль все еще может быть в обороте? Может стоило под страхом смертной казни дать указ по городам и весям об отзыве сего харча?
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Жирный бот 22 минуты назад
да уж, к консервам сейчас и близко не подойду)
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Schreibikus
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