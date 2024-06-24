География ботулизма в РФ увеличилась, заболевшие делятся своими буднями из инфекционных клиник

Общее количество заболевших достигло 375 человек, и большая часть из них находится в состоянии средней тяжести, хотя судя по видео, которыми делятся пострадавшие, чувствуют они себя не слишком хорошо.





Визажист из Казани сделала несколько видео из больничной палаты. На них можно заметить улучшение состояния девушки. Если на третий день болезни она практически не могла открыть глаза и разговаривала, едва выговаривая слова, через несколько суток ей стало чуть легче.







