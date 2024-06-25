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В Костромской области от ботулизма скончался студент, перекусивший салатом с отравленной фасолью

В Костромской области от ботулизма скончался студент, перекусивший салатом с отравленной фасолью

Автор:
25 июня 2024 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Костромская область   Салат   ботулизм   отравление   смерть   студент   фасоль   
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Это первый подобный случай в России.

Всю прошлую неделю в России выявляли и лечили случаи заболевания ботулизмом. Случилось это из-за заражённой консервированной фасоли. Её добавили в салат, люди его купили и массово траванулись. Суета из-за отравленной фасоли началась в столице и Подмосковье, затем пошла по регионам и привела к трагичным последствиям. Салаты успели отправить в Казань, Питер, Нижний Новгород и в другие города.

Болезнь ведёт к очень серьёзным последствиям, десятки пациентов попали в реанимацию и им предстоит долгая реабилитация. Недавно некоторые из отравившихся показали процесс выздоровления и рассказали о своих впечатлениях, когда оказались одной ногой в могиле.

К сожалению, одного человека спасти не смогли. Это 21-летний студент из Костромской области Тим Лев.

Злосчастный салат он поел 15 июня, пока гостил у бабушки в Нижнем Новгороде. Вскоре после еды у него ухудшилось зрение, но парень на это не среагировал - списал всё на усталость после дороги и напряжённую учёбу. А на следующий день стало совсем плохо: сильно болел живот, стало сложно дышать и глотать. Парня срочно увезли в больницу и подключили к ИВЛ. Неделю он провёл на грани жизни и смерти, всё это время рядом с ним сидела жена Диана.

Но медики оказались бессильны - 23 июня молодой человек скончался.

А ранее показали видео с производства ядовитой фасоли. Баки с ней стояли прямо под открытым небом, среди куч мусора и какого-то хлама. Работники жили в бараках на этой же территории. У некоторых не было регистрации.

Источник:

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Метки: Видео   Костромская область   Салат   ботулизм   отравление   смерть   студент   фасоль   
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12  комментариев
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15k
Григорий Бабкин 54 минуты назад
Как-то странно. Раньше смертность при ботулизме была стопроцентная. Тем, кто выжил, очень повезло. Видимо есть уже лекарства от этой дряни.
Вопрос вот в чём. За каким х*уем вы жрёте всякое говно, изготовленное немытыми урюками? Уже за одно грызунское название расстреливать надо. Экзотики захотелось? Идиоты.

И вообще. Жрать говно из общепита, это насколько надо быть убогим и жопоруким. Я в этой сфере проработал лет пятнадцать, в общей сложности. Насмотрелся. Покупные салаты не беру. На такое хрючево идут продукты, которые пора выбросить. Это, как шашлык в советское время. Мясо повар не успел продать или спи*здить. Оно протухло. Заливается уксусом, убивается запах тухлятины. И готовится "шашлык". Таким мясом не траванёшься, уксус убивает бактерии, но есть такое...

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850
ivandike 5 секунд назад
Жалко пацана, накопить этих тварей своим же хрючелой и закрыть без медпомощи
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1k
Grid 3 минуты назад
Ну как бы в нагрузку еще и сам салат полугодовалой давности. 02.11.23. Сразу должно насторожить. (Хотя может это просто картинка для поста)
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65k
Олег Полчаса назад
всех, кто организовал и готовил эту отраву кормить исключительно просрочкой и некондицией
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6k
Alexander Час назад
И сколько по стране еще таких производств? Проверяющих масса, а толку от них нет.
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
близким соболезнования, но быть у бабушки и есть покупной фасолевый салат?
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August
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