В Костромской области от ботулизма скончался студент, перекусивший салатом с отравленной фасолью

Злосчастный салат он поел 15 июня, пока гостил у бабушки в Нижнем Новгороде. Вскоре после еды у него ухудшилось зрение, но парень на это не среагировал - списал всё на усталость после дороги и напряжённую учёбу. А на следующий день стало совсем плохо: сильно болел живот, стало сложно дышать и глотать. Парня срочно увезли в больницу и подключили к ИВЛ. Неделю он провёл на грани жизни и смерти, всё это время рядом с ним сидела жена Диана.