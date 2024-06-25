В Костромской области от ботулизма скончался студент, перекусивший салатом с отравленной фасолью

Это первый подобный случай в России.
Всю прошлую неделю в России выявляли и лечили случаи заболевания ботулизмом. Случилось это из-за заражённой консервированной фасоли. Её добавили в салат, люди его купили и массово траванулись. Суета из-за отравленной фасоли началась в столице и Подмосковье, затем пошла по регионам и привела к трагичным последствиям. Салаты успели отправить в Казань, Питер, Нижний Новгород и в другие города.
Болезнь ведёт к очень серьёзным последствиям, десятки пациентов попали в реанимацию и им предстоит долгая реабилитация. Недавно некоторые из отравившихся показали процесс выздоровления и рассказали о своих впечатлениях, когда оказались одной ногой в могиле.
Источник:
К сожалению, одного человека спасти не смогли. Это 21-летний студент из Костромской области Тим Лев.
Злосчастный салат он поел 15 июня, пока гостил у бабушки в Нижнем Новгороде. Вскоре после еды у него ухудшилось зрение, но парень на это не среагировал - списал всё на усталость после дороги и напряжённую учёбу. А на следующий день стало совсем плохо: сильно болел живот, стало сложно дышать и глотать. Парня срочно увезли в больницу и подключили к ИВЛ. Неделю он провёл на грани жизни и смерти, всё это время рядом с ним сидела жена Диана.
Но медики оказались бессильны - 23 июня молодой человек скончался.
А ранее показали видео с производства ядовитой фасоли. Баки с ней стояли прямо под открытым небом, среди куч мусора и какого-то хлама. Работники жили в бараках на этой же территории. У некоторых не было регистрации.
Источник:
- География ботулизма в РФ увеличилась, заболевшие делятся своими буднями из инфекционных клиник
- В Казани студент из Египта снял трусы перед девочками с детской площадки в "Бургер Кинге"
- Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек
- Силовики задержали гендиректора «Кухни на районе», чьими салатами отравились 150 человек
- Более 120 москвичей отравились едой из доставки - всем пришлось обратиться к врачам
Вопрос вот в чём. За каким х*уем вы жрёте всякое говно, изготовленное немытыми урюками? Уже за одно грызунское название расстреливать надо. Экзотики захотелось? Идиоты.
И вообще. Жрать говно из общепита, это насколько надо быть убогим и жопоруким. Я в этой сфере проработал лет пятнадцать, в общей сложности. Насмотрелся. Покупные салаты не беру. На такое хрючево идут продукты, которые пора выбросить. Это, как шашлык в советское время. Мясо повар не успел продать или спи*здить. Оно протухло. Заливается уксусом, убивается запах тухлятины. И готовится "шашлык". Таким мясом не траванёшься, уксус убивает бактерии, но есть такое...
Твои же русские взятки берут и закрывают глаза!