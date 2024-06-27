Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за отравленный салат

Житель Казани, попавший в больницу в тяжелом состоянии с ботулизмом, подал в суд на «Самокат» — представители компании пока лишь предложили ему вернуть деньги за зараженную фасоль, - сообщает Readovka.
Порядка 11 дней Алмаз из Казани находится в больнице после того, как поел лобио от «Самоката»/
BAZA ранее публиковала его короткие видео из больницы, на которых Алмаз учится заново говорить, умываться, есть и прочим обычным для здорового человека действиям:
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Молодой человек рассказал Readovka, что в тот злополучный день он сделал большой заказ практически на ₽3 тыс. Помимо фасоли Алмаз взял драники, еще один салат, а также сладости для дочери. К счастью, девочка не стала есть лобио, и поэтому сейчас с ее здоровьем все хорошо. Однако отец ребенка с трудом восстанавливается после того, как из-за фасоли его частично парализовало. «Самокат» со своей стороны готов вернуть деньги — не за весь заказ, а только за салат. Иначе говоря, компания собирается перевести ₽189 и этим ограничиться.
«Самокат» прислал Алмазу соответствующее письмо, в котором было написано «ваше здоровье и комфорт для нас в приоритете». Заканчивалось сообщение вежливым «с заботой, Самокат». Сам пострадавший считает сумму в ₽189 явно недостаточной — даже элементарные действия до сих пор даются ему с трудом.
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Алмаз уже подал в суд на «Самокат», из-за которого его дочь чуть не осталась сиротой. Он не единственный, кто пострадал от злосчастного лобио, развозимого этой компанией, — одна из жертв фасоли с ботулизмом недавно скончалась в Костромской области. Между тем руководству «Самоката» пока удается успешно избегать ответственности, - сообщает Readovka/
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в РФ есть конкретные шансы получить что-то сверх того, так что у нас ещё неплохо всё.