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Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за отравленный салат

Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за отравленный салат

Автор:
27 июня 2024 23:33
Сообщество : Жить в России
Метки: СУД   Салат   больница   ботулизм   компенсация   самокат   фасоль   
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Житель Казани, попавший в больницу в тяжелом состоянии с ботулизмом, подал в суд на «Самокат» — представители компании пока лишь предложили ему вернуть деньги за зараженную фасоль, - сообщает Readovka.

Порядка 11 дней Алмаз из Казани находится в больнице после того, как поел лобио от «Самоката»/

BAZA ранее публиковала его короткие видео из больницы, на которых Алмаз учится заново говорить, умываться, есть и прочим обычным для здорового человека действиям:

Молодой человек рассказал Readovka, что в тот злополучный день он сделал большой заказ практически на ₽3 тыс. Помимо фасоли Алмаз взял драники, еще один салат, а также сладости для дочери. К счастью, девочка не стала есть лобио, и поэтому сейчас с ее здоровьем все хорошо. Однако отец ребенка с трудом восстанавливается после того, как из-за фасоли его частично парализовало. «Самокат» со своей стороны готов вернуть деньги — не за весь заказ, а только за салат. Иначе говоря, компания собирается перевести ₽189 и этим ограничиться.

«Самокат» прислал Алмазу соответствующее письмо, в котором было написано «ваше здоровье и комфорт для нас в приоритете». Заканчивалось сообщение вежливым «с заботой, Самокат». Сам пострадавший считает сумму в ₽189 явно недостаточной — даже элементарные действия до сих пор даются ему с трудом.


Алмаз уже подал в суд на «Самокат», из-за которого его дочь чуть не осталась сиротой. Он не единственный, кто пострадал от злосчастного лобио, развозимого этой компанией, — одна из жертв фасоли с ботулизмом недавно скончалась в Костромской области. Между тем руководству «Самоката» пока удается успешно избегать ответственности, - сообщает Readovka/

Источник:

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Метки: СУД   Салат   больница   ботулизм   компенсация   самокат   фасоль   
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3  комментария
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7k
hhwost 2 часа назад
"никакая ответственность продавца не может превышать стоимость проданного товара" - стандартный пункт в большинстве западных гарантий.
в РФ есть конкретные шансы получить что-то сверх того, так что у нас ещё неплохо всё.
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13k
Дмитрий 57 минут назад
Главное слово "пока"! Пока избегать.
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6k
Горожанин Час назад
Не понимаю, как вообще можно есть какую-то кашу из фасоли? Что за мода? Неужели нельзя заказать пшенку, перловку или гречку? Намного полезнее и вкуснее, ещё и безопаснее.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1544 поста (1473 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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