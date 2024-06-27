Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за отравленный салат

Порядка 11 дней Алмаз из Казани находится в больнице после того, как поел лобио от «Самоката»/

BAZA ранее публиковала его короткие видео из больницы, на которых Алмаз учится заново говорить, умываться, есть и прочим обычным для здорового человека действиям: