Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма

Напомним, что более 300 человек попали в больницы нескольких регионов с диагнозом ботулизм, 43 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Как выяснилось после разбирательств, причиной вспышки ботулизма стала фасоль, которую готовили с нарушением всех возможных норм — там и антисанитария, и самовольная установка сроков хранения (2 месяца при температурном режиме от +2 до +25 °C). Это и привело к накоплению ботулотоксина в красной фасоли.