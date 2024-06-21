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Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма

Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма

Автор:
21 июня 2024 13:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Казань   Салат   больница   ботулизм   последствия болезни   фасоль   
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Как сообщили врачи, восстанавливаться женщина будет около полугода.

Визажист Александра Хавронина из Казани как и сотни её товарищей по несчастью поела тот самый салат лобио с ботулотоксином и загремела в больницу с тяжёлым заболеванием. Женщина тем не менее не унывает и каждый день записывает видео, фиксируя прогресс в восстановлении речи.

Как рассказала Александра, салат с фасолью вместе с ней ели её мать и муж. К врачу она обратилась спустя два дня. У родственников тоже выявили ботулизм, но у них болезнь протекает в более лёгкой форме. По прогнозам врачей, восстановление речи и зрения может занять до полугода.

Напомним, что более 300 человек попали в больницы нескольких регионов с диагнозом ботулизм, 43 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Как выяснилось после разбирательств, причиной вспышки ботулизма стала фасоль, которую готовили с нарушением всех возможных норм — там и антисанитария, и самовольная установка сроков хранения (2 месяца при температурном режиме от +2 до +25 °C). Это и привело к накоплению ботулотоксина в красной фасоли.

Сегодня стало известно, что судебные приставы приостановили работу цеха в Москве на улице Стандартная, где готовили опасные салаты. Руководителя компании ООО «Локалкитчен», а также главу отдела качества и директора фирмы-поставщика продуктов отправили под домашний арест.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   Салат   больница   ботулизм   последствия болезни   фасоль   
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20  комментариев
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899k
А.Берестенко Час назад
Молодец, не унывает!
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7k
alex 5 минут назад
кабздец...салаты ни-ни, лучше сам приготовлю
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13k
Joker_MSK 6 минут назад
Тут чиновники проверяющих органов виноваты.Они являются соучастниками отравителей их надо строго судить и давать большие сроки....Зла на них нехватает.
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34k
Slonyash 15 минут назад
Ужас какой! Скорейшего выздоровления!
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43k
Сергей 36 минут назад
Вот к чему приводит лень и привычка есть чужую еду.
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475
Dupych 45 минут назад
А кто его распространял? Какой магазин?
Ну не на рышке же они его покупали?
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1
Михаил Dupych Полчаса назад
ВКУС ВИЛЛ и Самокат , почему то об этом никто не сообщает, видно проплатили. вот такой вот он , магазин здорового питания
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1k
Darki Час назад
Случай неприятный,молодец что не унывает,позитив всегда помогает.
Ну и на полгода контентом себя обеспечила,каждый день видосик.
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5k
Алекс Лом Час назад
Надо еще больше черномазых. Стоит зайти на любой фудкорт ТРЦ и посмотреть кто готовит еду , обезьяны которые говно руками с жопы убирают у которых нет документов, соей страны и совести .животные
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13k
Б.Касторский Час назад
Мы так привыкли доверять тем, кто готовит нам еду. И вот так. На ровном месте испытать такое да ещё и восстанавливаться продолжительное время.
Здоровья пострадавшим. И хочется верить, что наказания торгашам.
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358
Влад Б.Касторский 19 минут назад
Я никогда не доверял общепиту. Слишком много у меня знакомых и родственников, которые в нем работают. Причем даже те, которые работают в весьма дорогих ресторанах,не едят то,что подают гостям. Обычно для персонала готовят отдельно,или отхватывают что то вкусненькое ещё до стадии готового блюда.
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Burzum
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  • 2170 постов (2179 в горячем)
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