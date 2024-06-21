Отравившаяся салатом женщина показала последствия ботулизма

Как сообщили врачи, восстанавливаться женщина будет около полугода.
Визажист Александра Хавронина из Казани как и сотни её товарищей по несчастью поела тот самый салат лобио с ботулотоксином и загремела в больницу с тяжёлым заболеванием. Женщина тем не менее не унывает и каждый день записывает видео, фиксируя прогресс в восстановлении речи.
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Как рассказала Александра, салат с фасолью вместе с ней ели её мать и муж. К врачу она обратилась спустя два дня. У родственников тоже выявили ботулизм, но у них болезнь протекает в более лёгкой форме. По прогнозам врачей, восстановление речи и зрения может занять до полугода.
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Напомним, что более 300 человек попали в больницы нескольких регионов с диагнозом ботулизм, 43 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Как выяснилось после разбирательств, причиной вспышки ботулизма стала фасоль, которую готовили с нарушением всех возможных норм — там и антисанитария, и самовольная установка сроков хранения (2 месяца при температурном режиме от +2 до +25 °C). Это и привело к накоплению ботулотоксина в красной фасоли.
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Сегодня стало известно, что судебные приставы приостановили работу цеха в Москве на улице Стандартная, где готовили опасные салаты. Руководителя компании ООО «Локалкитчен», а также главу отдела качества и директора фирмы-поставщика продуктов отправили под домашний арест.
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Ну не на рышке же они его покупали?
Ну и на полгода контентом себя обеспечила,каждый день видосик.
Тут вопрос отношения. Я этот момент застал. Как раз в универе учился. Курск вообще бандитский город, так ещё с древних времён.Как только они стали голову поднимать, наши бандиты, при содействии широких слоёв населения всё гражданам разъяснили. С тех пор как бабки отходили. И с цыганами так же. Сидят обособленно и не к кому не лезут. На улице встретить практически не реально.
Здоровья пострадавшим. И хочется верить, что наказания торгашам.