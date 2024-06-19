Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более 200 человек

Он жил в бараке на производственной территории и не был профессиональным поваром.
За несколько дней по всей России выявили более 200 случаев тяжёлых отравлений. Причина - готовые салаты, содержащие заражённую бактериями фасоль. После такого лакомства десятки человек попали в реанимацию, других госпитализировали с диагнозом ботулизм.
Недавно в сети показали кадры с производства конторы «Савон-К», где готовили эту фасоль. Бочки с соленьями стоят на улице прямо среди мусора. Кухня в жутком состоянии. Рабочие живут прямо на территории производственного комплекса. Последняя проверка Россельхознадзора тут была в 2015 году - сейчас всё это хозяйство опечатано.
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Гендира «Савон-К» задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. А повар Карим Норматов, который заведовал приготовлением отравленной фасоли, да и не только этим, пытался бежать из страны. Его поймали в аэропорту и отправили в камеру. По неподтверждённым данным, он находился в России нелегально.
Установлено, что он (Норматов, прим.) по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами, - сообщили следователи.
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Силовики изъяли более 60 тонн продукции и завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору». По ней фигурантам грозит до 6 лет колонии.
На данный момент заболевания ботулизмом выявили в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Медики утверждают, что жизни госпитализированных ничего не угрожает.
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Естественно успеют подготовиться. А нужно что бы без предупреждения! И силовики, и миграционная служба, и всякие другие проверяющие организации!
Строже в несколько раз нужно!
Потому кто соблюдение даже хороших условий приготовления, я уж не говорю про всё то что санитарными нормами положено, это всегда ООООЧЕНЬ затратно и дорого! А выживает тот кто предложит продукт дешевле. Результат закономерен. И ведь все знают что везде так! И в тендерах/закупках, и в строительстве, и в кулинарии, и ... да везде! Но всё равно рынок продолжает решать.
Пример маааленький: Купить хороший свиной фарш, и скрафтить домашних пельменей, на семью, на два раза поесть всем, обойдётся 300р. (это из недавнего опыта, потому что цены меняются) Но за эту цену, совершенно невозможно купить пельменей, которые были-бы лучше самого дерьмового кошачьего корма. Даже Цезарь - дерьмо полное, а ценник конский.
ведь *игилу похрен какими методами..главное уничтожить как можно больше людей.
Но вообще, надо очень много что нарушить в производственном процессе, чтобы массово заразить консервы. Иначе бы мы все тут уже передохли бы.