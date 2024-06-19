Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более 200 человек

За несколько дней по всей России выявили более 200 случаев тяжёлых отравлений. Причина - готовые салаты, содержащие заражённую бактериями фасоль. После такого лакомства десятки человек попали в реанимацию, других госпитализировали с диагнозом ботулизм.

Недавно в сети показали кадры с производства конторы «Савон-К», где готовили эту фасоль. Бочки с соленьями стоят на улице прямо среди мусора. Кухня в жутком состоянии. Рабочие живут прямо на территории производственного комплекса. Последняя проверка Россельхознадзора тут была в 2015 году - сейчас всё это хозяйство опечатано.