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Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более 200 человек

Силовики задержали иностранца, чьими продуктами отравились более 200 человек

Автор:
19 июня 2024 19:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ботулизм   задержание   иностранец   отравление   повар   реанимация   
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Он жил в бараке на производственной территории и не был профессиональным поваром.

За несколько дней по всей России выявили более 200 случаев тяжёлых отравлений. Причина - готовые салаты, содержащие заражённую бактериями фасоль. После такого лакомства десятки человек попали в реанимацию, других госпитализировали с диагнозом ботулизм.

Недавно в сети показали кадры с производства конторы «Савон-К», где готовили эту фасоль. Бочки с соленьями стоят на улице прямо среди мусора. Кухня в жутком состоянии. Рабочие живут прямо на территории производственного комплекса. Последняя проверка Россельхознадзора тут была в 2015 году - сейчас всё это хозяйство опечатано.

Гендира «Савон-К» задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. А повар Карим Норматов, который заведовал приготовлением отравленной фасоли, да и не только этим, пытался бежать из страны. Его поймали в аэропорту и отправили в камеру. По неподтверждённым данным, он находился в России нелегально.

Установлено, что он (Норматов, прим.) по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами, - сообщили следователи.

Силовики изъяли более 60 тонн продукции и завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору». По ней фигурантам грозит до 6 лет колонии.

На данный момент заболевания ботулизмом выявили в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Медики утверждают, что жизни госпитализированных ничего не угрожает.

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Метки: Видео   ботулизм   задержание   иностранец   отравление   повар   реанимация   
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22  комментария
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1k
Сергей А Час назад
не надо в колонию! пинком обоих на историческую родину, а перед этим заставить на пару сожрать все остатки хрючева собственного производства.
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11k
Trenzel2003 8 минут назад
Вот почему Россельхознадзор и прочие организации обязаны предупреждать за несколько дней, а то и недель о проверке?
Естественно успеют подготовиться. А нужно что бы без предупреждения! И силовики, и миграционная служба, и всякие другие проверяющие организации!
Строже в несколько раз нужно!
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−1
Дмитрий Пономарев Полчаса назад
Люди должны понимать, что если платить работникам в белую и не кромчить на перевозке себестоимость товара вырастет на 100%. Начало резкому подорожанию на все в России положил ПЛАТОН, когда мы стали возить полупустые фуры а цена доставки внутри товара. Сейчас радостно увеличен МРОТ до 30 тыс. Это просто интересно чем закончится. Да - сволочная контора, фасольного папу накормить своей продукцией однозначно.
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1k
Corkscrew Полчаса назад
Во времена когда в стране царит засилие говноработников нанятых барыгами за гроши для выполнения работы/услуг качество которых находится на уровне ниже плинтуса, вообще непонятно как можно заказывать пищу приготовленную хер пойми кем, из хер пойми чего и потом удивленно сокрушаться на тему массовых отравлений?
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13k
butata 36 минут назад
Не покупайте ничего у чурок.
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
если сложить все ситуации с "специалистам из азии" то складывается впечатление что им "дали задание" вредить любыми методами в России.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
а версия что он это сделал специально следствием не рассматривается?
ведь *игилу похрен какими методами..главное уничтожить как можно больше людей.
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7k
Babangdida Час назад
У меня практический вопрос: Можно как-то пронюхать, что в консервах развелось чёрт-знает-что, перед тем как на себе опробовать ботулизм? Про мясные консервы - вроде как смотреть не вздулась ли, ну и понюхать. Так же полезно вскипятить/прокалить на сковородке содержание. А вот то, что бобовые тоже могут содержать данные бактерии, узнал сейчас. Так они были вздувшимися или там порча не сопровождается выделением газов? Может, какие-то тесты есть, которые выявляют токсин?
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Ну вот и скормить им все 60 тонн, пока не подохнут. Что начальничек, что повар. Твари.
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10k
Alex Час назад
Гнида черножопая.
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27k
ЦСКА Час назад
Вот таким вот способом, подобные кишлачные гамадрилы, могут "расфасовывать" в салаты что угодно! Хоть сибирскую язву! А бандерлоги оплатят...
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August
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