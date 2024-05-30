"Сожги его": семье, которая во время отдыха на Бали подцепила странную инфекцию, предложили не возвращаться в РФ





Первым инфекцию подхватил глава семейства, Андрей, за ним - ребёнок, а последней - Анастасия. Ей повезло больше всего, сыпи на её теле было не так много.





По словам девушки, врачи предположили, что Андрей мог заразиться из-за ослабленного иммунитета.

"Нам сказали, что причин может быть много. Это могло произойти из-за грязных рук и фруктов, само по себе появиться из-за снижения иммунитета",- цитирует девушку издание "Комсомольская правда".





Анастасия Новикова вместе с мужем и сыном в теплые края улетели 30 марта, а вернулись 29 мая. Девушка говорит, что в соцсетях на неё вылилась тонна хейта: подписчики негодовали, что блогер решила вернуться домой с непонятной инфекцией и даже предлагали сжечь ребенка, который был весь покрыт сыпью. Семья Анастасии в ближайшее время собирается к врачам, а остальным туристам, собирающимся в тёплые края на отдых, девушка советует быть осторожными и не болеть.