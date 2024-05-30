"Сожги его": семье, которая во время отдыха на Бали подцепила странную инфекцию, предложили не возвращаться в РФ

Тело взрослых и ребенка покрыли пузыри и язвы. Т.к местные врачи помочь туристам не смогли, те решили вернуться на родину.
Тропики - это не только красивая природа и вкусные фрукты, но и тонна малоизученных заболеваний. Путешествуя по Индонезии, семья Анастасии Новиковой внезапно подцепила какую-то непонятную дрянь. Тело родителей и их малолетнего ребёнка покрылось волдырями и язвами. Россияне обратились к местным врачам - те прописали антибиотики, мази, но несмотря на тщательное лечение, лучше им не становилось.
Вся картина похожа на вирус ветрянки, однако врачи не были уверены, что это он, и поставили предварительный диагноз "стрептодермия". Семье было предписано не мыться две недели, и в условиях тропиков это еще то испытание.
Впрочем, ни лечение, ни соблюдение всевозможных рекомендаций не давали результата.
"Единственное, что нам помогло - раствор для регенерации кожи. Его не было на острове, нашли совершенно случайно через чаты - одна русская девушка привезла его с собой и отдала нам. Но он очень быстро закончился", - рассказывает Новикова
Первым инфекцию подхватил глава семейства, Андрей, за ним - ребёнок, а последней - Анастасия. Ей повезло больше всего, сыпи на её теле было не так много.
По словам девушки, врачи предположили, что Андрей мог заразиться из-за ослабленного иммунитета.
"Нам сказали, что причин может быть много. Это могло произойти из-за грязных рук и фруктов, само по себе появиться из-за снижения иммунитета",- цитирует девушку издание "Комсомольская правда".
Анастасия Новикова вместе с мужем и сыном в теплые края улетели 30 марта, а вернулись 29 мая. Девушка говорит, что в соцсетях на неё вылилась тонна хейта: подписчики негодовали, что блогер решила вернуться домой с непонятной инфекцией и даже предлагали сжечь ребенка, который был весь покрыт сыпью. Семья Анастасии в ближайшее время собирается к врачам, а остальным туристам, собирающимся в тёплые края на отдых, девушка советует быть осторожными и не болеть.
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ну и это, летучих мышей всяких лучше конечно не жрать