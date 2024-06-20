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Актуальные слова и фразы, которые отражают суть современного мира

Актуальные слова и фразы, которые отражают суть современного мира

Автор:
20 июня 2024 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   интересно   словарь   слово дня   фото   
785
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"Слово дня" - шуточный проект, авторы которого раскрывают смысл слов и фраз в самом актуальном контексте. Новая порция понятий в этом посте!

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Метки: Прикол   забавно   интересно   словарь   слово дня   фото   
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Спелая кукурузинка
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