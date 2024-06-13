Простые фразы и слова в пояснении альтернативной Википедии

Аккумулятор iPhone 16 получит необычную защиту (6 фото)

Невыдуманные ситуации в комиксах, которые отражают суть нашего мира

Девушки рассказали про свой последний интим, но на косметическом языке, чтобы мужчины не поняли

"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки

Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому