Простые фразы и слова в пояснении альтернативной Википедии

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"Короч, Википедия!" - это альтернативная Википедия, которая в шуточной форме объясняет разные понятия. Авторы сообщества регулярно публикуют всем знакомые выражения, но добавляют особый смысл.
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