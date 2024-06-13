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Простые фразы и слова в пояснении альтернативной Википедии

Простые фразы и слова в пояснении альтернативной Википедии

Автор:
13 июня 2024 19:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   интересно   слово дня   смешные картинки   фото   
1063
17

"Короч, Википедия!" - это альтернативная Википедия, которая в шуточной форме объясняет разные понятия. Авторы сообщества регулярно публикуют всем знакомые выражения, но добавляют особый смысл.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   слово дня   смешные картинки   фото   
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1  комментарий
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6k
Дмитрий 6 минут назад
Это смешно?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1733 поста (1683 в горячем)

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