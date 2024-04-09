Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому

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Всё, что вы давно хотели, но стеснялись спросить. Аккаунт "Вопрос дня" публикует разные мысли, которые возникали порой у каждого из нас. Немного риторических, смешных и нелепых вопросов. На профиль подписаны более 150 000 фанатов. Давайте посмотрим на самые популярные запросы.
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Пиратов последние четверть века просто благословляю - благодаря им мои дети росли на советских мультиках, а не на черепашках, скубиду и чипдейлах...
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