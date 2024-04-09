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Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому

Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому

Автор:
09 апреля 2024 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Вопрос   Прикол   вопрос дня   забавно   запросы   интересно   фото   
1217
18

Всё, что вы давно хотели, но стеснялись спросить. Аккаунт "Вопрос дня" публикует разные мысли, которые возникали порой у каждого из нас. Немного риторических, смешных и нелепых вопросов. На профиль подписаны более 150 000 фанатов. Давайте посмотрим на самые популярные запросы.

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Метки: Вопрос   Прикол   вопрос дня   забавно   запросы   интересно   фото   
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5  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
30-ти летние дети задолбали со своим нытьем, уверяю всех: даже мы - 50-ти летние не говорим при встречах о болячках.
Пиратов последние четверть века просто благословляю - благодаря им мои дети росли на советских мультиках, а не на черепашках, скубиду и чипдейлах...
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−7
Виктор 10 минут назад
Лирика таблетки.ответ на 8 вопрос
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47k
Игорь 24 минуты назад
8.
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1k
Andrey G Полчаса назад
8. Есть. Есть куча наркоты, которая даёт столько энергии, что не унесёшь. Результат как у всех наркотиков, через короткий промежуток времени энергии вообще не будет.
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20k
banzai7 2 часа назад
ПОЧЕМУ

этот неинтересный пост появился на Фишках?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1591 пост (1548 в горячем)

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