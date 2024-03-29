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"Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско

"Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско

Автор:
29 марта 2024 16:17
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   идиоты   интересно   истории   на свадьбе было   свадьба   фото   
3249
14

Свадьба - важное и волнительное мероприятие для пар. Однако иногда всё идёт не по плану. Собрали истории про торжества, которых и врагу не пожелаешь.

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   интересно   истории   на свадьбе было   свадьба   фото   
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13  комментариев
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2k
Ультратрахуил Час назад
Комментарий к фото
Просто ему важно мнение друзей было узнать, хороша ли в постели, да и вообще, стыдно не быть куколдом в 21-веке! Может если бы и водитель её оттарабанил, всё по другому бы сложилось, всё таки важно мнение со стороны услышать!
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167
Konstantin Klipikov Полчаса назад
Доктор, где Вы такие картинки берете? Моя свадьба была летом 2000го в учрежднческой столовой, без особой попойки и драки, с тех пор живём, расставались не больше, чем на три дня, дети, квартира, дача, машина и тд и тп. НЕ то чтобы, как в сказке, но в мире и согласии..
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18k
Сергей 37 минут назад
На каждой свадьбе где я был обязательно какая-нибудь хрень случалась, и моя свадьба не исключение. Зато есть что вспомнить,
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167
Konstantin Klipikov 40 минут назад
Сын генерального со прежней работы в день мальчишника соскучился по невесте и нагрянул на девичник. А там BAZZZZZERS с невестой и всеми подружками. Самолёт в Чехию отменять не стали, просто бухали 3 дня с друзьями в арендованном замке. Может и врут, но парень до сих пор не женат.
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290
DuckTales 52 минуты назад
Не дай Бог еще раз ..
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18k
Сергей Час назад
На моей первой свадьбе мой друг детства пришёл со своей дамой,а ушёл с моей двоюродной сестрой.Потом они поженились.На второй свадьбе другой друг детства так же пришёл со своей подругой,а ушёл с родной сестрой моей жены.. Тоже расписались..Это чюр какой-то. Есть третий друг,но больше я жениться не хочу...придётся ему холостым ходить))))
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36k
Fat Lynx Час назад
Я был на пяти свадьбах и только на одной творился какой-то трешь...
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я свидетелем на свадьбах был раз 6 по моему. Насмотрелся конечно всякого. Но особой дичи вроде не было.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1567 постов (1523 в горячем)

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