"Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско

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Свадьба - важное и волнительное мероприятие для пар. Однако иногда всё идёт не по плану. Собрали истории про торжества, которых и врагу не пожелаешь.
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