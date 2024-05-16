Девушки рассказали про свой последний интим, но на косметическом языке, чтобы мужчины не поняли

Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине

"Он тебе хотя бы зубы сделал?": вся суть женщин 21 века

Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому

"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки

Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

"Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско