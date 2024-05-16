Девушки рассказали про свой последний интим, но на косметическом языке, чтобы мужчины не поняли

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В соцсетях завирусился ролик, где блогер попросила девушек написать об интимным отношениях, используя только косметический сленг. В комментариях набралось более 4 000 историй, а видео набрало 10 тыс. лайков и миллионы просмотров.
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Девушки, продолжите в комментариях? Может, парни на языке техническом свои варианты накинут?
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Заправил самым дорогим бензином.
Но поездка разочаровала: разгоняется плохо, движок надо сильно раскручивать, а она всё равно не едет. Заднего хода вообще нет.
Из опций только базовый вариант.
Разочаровался. Решил, что своим ходом будет удобней.
Сначала снять, потом прочистить, потом смазать, а потом ввернуть до писка!!!
А не этот ваш шарик на верёвочке, раз туда-сюда прошерошил и так сойдёт....