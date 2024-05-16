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Девушки рассказали про свой последний интим, но на косметическом языке, чтобы мужчины не поняли

Девушки рассказали про свой последний интим, но на косметическом языке, чтобы мужчины не поняли

Автор:
16 мая 2024 12:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   вирусный ролик   девушки   забавно   интересно   про интим   фото   
1906
14

В соцсетях завирусился ролик, где блогер попросила девушек написать об интимным отношениях, используя только косметический сленг. В комментариях набралось более 4 000 историй, а видео набрало 10 тыс. лайков и миллионы просмотров.

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Девушки, продолжите в комментариях? Может, парни на языке техническом свои варианты накинут?

Источник:

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Метки: Прикол   вирусный ролик   девушки   забавно   интересно   про интим   фото   
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11  комментариев
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20k
banzai7 Час назад
Взял на тест-драйв машину. Внешне смотрится неплохо. Красивые фары, плавные обводы кузова, шикарная кожа.
Заправил самым дорогим бензином.
Но поездка разочаровала: разгоняется плохо, движок надо сильно раскручивать, а она всё равно не едет. Заднего хода вообще нет.
Из опций только базовый вариант.
Разочаровался. Решил, что своим ходом будет удобней.
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16k
Alex 13 минут назад
Какая х@ета...
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15k
Владимир Полчаса назад
Почитал немного, аж голова заболела.
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2k
Ультратрахуил 37 минут назад
Вместо того чтобы на работе чем то связанным с работой заниматься, они подобной [мат] страдают!
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Давайте мужскую ответку только на строительном или автозапчастном
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26k
sssss3 Час назад
Скажу Вам как сантехник печнику,
Сначала снять, потом прочистить, потом смазать, а потом ввернуть до писка!!!
А не этот ваш шарик на верёвочке, раз туда-сюда прошерошил и так сойдёт....
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51k
Максим Т. Час назад
Ибонутые
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13k
Том Сойер Час назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1685 постов (1637 в горячем)

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