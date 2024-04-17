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"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки

"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки

Автор:
17 апреля 2024 18:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   отношения   прани и девушки   расставания   фото   
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Иногда пары расходятся через несколько месяцев, другие только спустя годы понимают, что не любят друг друга. У всех разные истории, и пользователи рассказали, что именно пошло не так и стало камнем преткновения.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   отношения   прани и девушки   расставания   фото   
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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