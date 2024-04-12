Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

2029
14
У каждой пары было первое свидание. Когда двое встретились - и ещё ничего не знают друг о друге. В этот момент всё может пойти не по плану, многие после поженились, но провальные первые встречи вспоминают до сих пор.
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