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Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

Автор:
12 апреля 2024 15:04
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   знакомство   идиоты   интересно   свидание   фото   
2029
14

У каждой пары было первое свидание. Когда двое встретились - и ещё ничего не знают друг о друге. В этот момент всё может пойти не по плану, многие после поженились, но провальные первые встречи вспоминают до сих пор.

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Метки: Прикол   забавно   знакомство   идиоты   интересно   свидание   фото   
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Victor Chromov Полчаса назад
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soar 5 минут назад
Комментарий к фото
Вообще-то Талергоф и Терезин - концлагеря для русских на западной Украине, при чем тут евреи?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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