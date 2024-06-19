"Щёлкали каналы ночью и наткнулись на сказку по РЕН-ТВ": пользователи рассказали, как впервые познакомились с эротикой

1795
16
Раньше цензура по телевизору была не такой жёсткой. Одним из каналов, где крутили разные эротические передачи был РЕН-ТВ. Кто-то впервые узнал про видео для взрослых благодаря передачам по телевизору. В этом посте собраны воспоминания о самых топовых программах.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
- Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия
- 19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя
- Простые фразы и слова в пояснении альтернативной Википедии
- 14 ужасных обманов, которые разочаровали потребителей
Новости партнёров
реклама
Цензура НА телевидении!!!
---------------
Хм, ну как то по телевизору разве что в последнюю очередь :)