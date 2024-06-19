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"Щёлкали каналы ночью и наткнулись на сказку по РЕН-ТВ": пользователи рассказали, как впервые познакомились с эротикой

"Щёлкали каналы ночью и наткнулись на сказку по РЕН-ТВ": пользователи рассказали, как впервые познакомились с эротикой

Автор:
19 июня 2024 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Цензура   дети смотрят   передача для взрослых   рент-тв   фильмы не для детей   фото   
1795
16

Раньше цензура по телевизору была не такой жёсткой. Одним из каналов, где крутили разные эротические передачи был РЕН-ТВ. Кто-то впервые узнал про видео для взрослых благодаря передачам по телевизору. В этом посте собраны воспоминания о самых топовых программах.

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Метки: Прикол   Цензура   дети смотрят   передача для взрослых   рент-тв   фильмы не для детей   фото   
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5  комментариев
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1k
Ветер777 41 минуту назад
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705
Пчёл 3 минуты назад
"Раньше цензура по телевизору была не такой жёсткой."
Цензура НА телевидении!!!
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320
Артём 4 минуты назад
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1k
Maxim Russo 13 минут назад
Ключевые слова: "бабушка", "Рен-тв", "случайно переключила канал".
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41k
albedo Полчаса назад
. Кто-то впервые узнал про видео для взрослых благодаря передачам по телевизору
---------------
Хм, ну как то по телевизору разве что в последнюю очередь :)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1744 поста (1695 в горячем)

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