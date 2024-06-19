"Щёлкали каналы ночью и наткнулись на сказку по РЕН-ТВ": пользователи рассказали, как впервые познакомились с эротикой

Раньше цензура по телевизору была не такой жёсткой. Одним из каналов, где крутили разные эротические передачи был РЕН-ТВ. Кто-то впервые узнал про видео для взрослых благодаря передачам по телевизору. В этом посте собраны воспоминания о самых топовых программах.