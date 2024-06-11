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14 ужасных обманов, которые разочаровали потребителей

14 ужасных обманов, которые разочаровали потребителей

Автор:
11 июня 2024 18:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   обман   ожидание и реальность   провал   фото   
1031
15

Порой даже еда нас обманывает. Уж от неё-то мы точно не ждём подвоха. Подлые производители и поставщики умудряются обвести вокруг пальца доверчивых потребителей. В этом посте собраны разочарования, которых никто не ожидал.

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Метки: Прикол   забавно   обман   ожидание и реальность   провал   фото   
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3  комментария
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4k
Rom Полчаса назад
Не надо дерьмо такое покупать, самый отстой найдут, потом удивляются.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
Никогда такое не покупал....
Хочешь - сделай сам.
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
на западе ВСЁ только для Продажи а то что это кто то будет есть носить и тд. производителей не волнует.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1727 постов (1680 в горячем)

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