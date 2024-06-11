14 ужасных обманов, которые разочаровали потребителей

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Порой даже еда нас обманывает. Уж от неё-то мы точно не ждём подвоха. Подлые производители и поставщики умудряются обвести вокруг пальца доверчивых потребителей. В этом посте собраны разочарования, которых никто не ожидал.
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