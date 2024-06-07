15 кулинарных фиаско, когда люди показали, как с особым изыском можно сжечь еду

Да-да, некоторые кулинары умудряются не просто испортить свои блюда, а сжечь их дотла, следуя неправильной рецептуре или просто уснув во время процесса жарки, варки или запекания. Давайте посмотрим, что же у них там получилось в итоге.
Однако вы сожгли около 1600 калорий.
Я подумал, что это двойное шоколадное печенье, а потом удивился, почему шоколадная крошка такая большая.
Почему индейка одета в чёрный латексный костюм?
Битумом залили?
Получился печёный картофель по-адски!
Сложно представить, как её потом утилизировали и очищали печь.
Ух, он пёкся с её прошлого дня рождения?
Спать во время приготовления еды — очень плохая затея.
Интересно, сколько яйца должны были простоять на плите, чтобы дойти до такого состояния?
Духовка была настроена на атомную энергию, да?
Я бы повесил это на стену.
Вы только представьте, как он хрустит!
Источник:
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Короче - есть можно, но на вкус - дерьмо...
А тут - духова, минимум 200 градусов, она высохла и стала как подмётка но со вкусом угля...