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15 кулинарных фиаско, когда люди показали, как с особым изыском можно сжечь еду

15 кулинарных фиаско, когда люди показали, как с особым изыском можно сжечь еду

Автор:
07 июня 2024 09:57
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   Юмор   кулинария   провал   фиаско   фото   
1288
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Да-да, некоторые кулинары умудряются не просто испортить свои блюда, а сжечь их дотла, следуя неправильной рецептуре или просто уснув во время процесса жарки, варки или запекания. Давайте посмотрим, что же у них там получилось в итоге.

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Однако вы сожгли около 1600 калорий.

Я подумал, что это двойное шоколадное печенье, а потом удивился, почему шоколадная крошка такая большая.

Почему индейка одета в чёрный латексный костюм?

Битумом залили?

Получился печёный картофель по-адски!

Сложно представить, как её потом утилизировали и очищали печь.

Ух, он пёкся с её прошлого дня рождения? 

Спать во время приготовления еды — очень плохая затея.

Интересно, сколько яйца должны были простоять на плите, чтобы дойти до такого состояния?

Духовка была настроена на атомную энергию, да?

Я бы повесил это на стену.

Вы только представьте, как он хрустит!

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   кулинария   провал   фиаско   фото   
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The Dude Час назад
Юлька одобряет

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Rubiroid_47 58 минут назад
Индейка, кстати, вовсе не фиаско. Под этой закопченной коркой прямо гастрономический восторг. Вкус, бл*я, просто ураган.
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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