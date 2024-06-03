Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта

Мелинда Линдмарк - культуристка, фитнес-тренер и модель, родилась в Англии 11 октября 1997 года. Уже в юные годы она проявляла интерес к спорту и здоровому образу жизни, что в конечном итоге привело её к популярности в соцсетях и различным достижениям в мире женского бодибилдинга.
В 2015 году, в возрасте 18 лет, Мелинда впервые начала заниматься в тренажерном зале. Её целеустремленность и трудолюбие быстро дали свои результаты. Уже в 2016 году она дебютировала на турнире по бодибилдингу, что стало первым шагом на пути к успеху.
С 2016 по 2018 год Мелинда активно участвовала в любительских соревнованиях, набираясь опыта и совершенствуя свою форму. Однако больших успехов в профессиональном спорте она не достигла, зато вскоре она начала получать предложения о рекламе и съёмках в журналах.
В итоге сейчас её состояние оценивается 700 млн долларов. Она сфокусировалась на поддержании формы, и теперь её телу позавидуют даже мужчины.
Модель из Швеции продолжает публиковать тренировки и различный контент о питании и личной жизни (возлюбленного у неё пока нет). В соцсетях на Мелинду подписано более 1 миллиона человек.
Она регулярно выкладывает также фото в женских образах (платьях и юбках), но довольно сложно оценивать её сексуальность, ведь даже походка у неё "тяжёлая".
Насколько это женственно? Не переборщила ли Линда?
Источник:
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Она сделала свой выбор. И не для женственности, не для конкурса красоты и чтобы её на Фишках мечтали отшпилить. Таких пруд пруди. А она выбрала именно это. Заработала денег, занимаясь тем, чем захотела. Про здоровье она уж поболе диванных экспертов в курсе. Да и желающих "это шпилить" она, думаю, спокойно находит...
Теперь можете минусить.
Погуглил, нашёл в дзене за прошлый год:
“В 2023 году большой популярность пользуются девушки, которые имеют внушительную мышечную массы. Это заметно по количеству подписчиков и отклика аудитории. Например, сверх популярность получила Виви Винклер, Владиславой Галаган и Мелинда Линдмарк <...> В настоящее время чистое состояние Мелинды Линдмарк оценивается примерно в 1 миллион долларов, заработанных благодаря её карьере в бодибилдинге, спонсорским контрактам, рекламным интеграциям и onlyfans. ©”
Один мой знакомый, топ, между прочим, менеджер в крупной компании, оказался в больнице с мутной какой-то травмой. Приходившим к нему в больницу друзьям он врал, что пострадал, катаясь на лыжах. Друзья ему сочувствовали, носили апельсины и навещали каждый день, потому что был он при этом хмурым и депрессивным.
И вот как-то в приемные часы в его палату, с трогательным букетом в руках, вошла атлетически сложенная девица.
Здесь, к всеобщему изумлению, с бедолагой случилась форменная истерика. Он вдруг пошел пеной, стал биться на койке, кинул в девицу капельницей, грозил кулаком и кричал проклятия.
Девушка разрыдалась и выбежала в больничный коридор, где ее, рыдающую, друзья пострадавшего и допросили.
Сгибаясь от смеха, они вернулись в палату и, припертый к койке, пострадавший был вынужден рассказать друзьям страшную правду.
В общем, мужчина этот имел мечту соблазнить женщину-культуристку. Настоящую такую культуристку, вроде тех, что видел в качковских журналах – нелепый купальник на груде мышц, тон для тела «Индейская земля», тестостерон в венах, бутылка с протеином в могучей руке и все такое прочее.
Бывает такое с мужчинами. Овладевают ими иногда странные фантазии.
С целью соблазнения, он вступил в спорт-клуб, где женщин-культуристок было изрядно. И вскоре одна из них поразила его в самое сердце.
То была кудрявая буйволица, с мощной спиной, хорошо проработанными дельтами, стальными руками и походкой статуи. Привычка напрягать каждую доступную мышцу и обильная белковая пища, позволили ей накачать в себе абсолютно всю известную человеку мускулатуру, не исключая и мускулатуру лица, отчего у рта ее залегали характерные мускулистые складки.
Что впрочем, ей очень шло. Особенно когда она улыбалась.
Прочие женщины-культуристки были тоже валькириями хоть куда, но эта отличалась от прочих тем, что стонала. Под штангой, с гантелями, на тренажерах – она всегда стонала. Сначала тихо, а потом все яростней и громче.
Мощнее всего, она стонала при упражнениях на пресс – закрывала глаза и полностью отдавалась процессу. 150-200 раз, с неторопливо возрастающей громкостью, плавно доходя в последних повторениях до верхнего «до».
И плевать ей было на окружающих.
В общем, выглядело это многообещающе.
Приятель ходил вокруг нее пару месяцев. Все приглядывался и прикидывал, как правильно к буйволице подойти.
В конце концов, не смог придумать ничего оригинального и решился штурмовать ее, как обычную девушку – пригласил куда-то на кофе, цветов принес с конфетами, комплиментов нашептал.
И валькирия, железная эта буйволица, Айрон Мейден эта бирюлевская, поплыла как субтильная десятиклассница.
Контраст между внешним образом женщины с веслом и, обнаружившейся внутренней девчушкой в платьице, был впечатляющим. Женщина, решившая не останавливать коня, но конем этим стать, млела, краснела и мокла.
В постели они оказались в кратчайшие сроки.
Стонать она начала уже в прихожей.
Когда дело дошло до упоительного секса, он понял, что мечтал об этом моменте не зря. Ради этого стоило покупать клубную карту и несколько месяцев потеть с тяжелыми предметами в руках. Ее физическая сила, помноженная на темперамент, давали ошеломительный результат.
И вот на пике процесса, когда буйволица вышла в верхнее «до» и осталась там надолго, а он понял, что финал уже близок для обоих, в этот самый момент, он почувствовал, что стальные руки нащупали его задницу, и сжимают ее сильнее и сильнее.
Он и пискнуть не успел, как тело ее забилось в конвульсиях, она понизила регистр на 2 октавы и закричала в полную громкость, голосом противоракетной сирены. Стальные ее руки сжали его булки, «как серебряный силомер» © и одним широким движением она разорвала его жопу по шву.
Как говорится, от уха до уха.
От Москвы до Аляски.
Просто напополам.
Визг, кровь, скорая помощь, все дела.
Хотел мужчина на жопу приключений, получил мужчина искомое.
Вот. Поучительную эту историю я привожу теперь в качестве иллюстрации к важной теме, о том, что всем нам следует быть осторожными в своих желаниях.
С 15го по 16й. Это же не серьезно. За год пойти на соревнования. Или имеется в виду, что именно в зале она начала тренироваться в 15м, а до своих 18 тренировалась дома/у друзей?