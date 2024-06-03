Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта

В 2015 году, в возрасте 18 лет, Мелинда впервые начала заниматься в тренажерном зале. Её целеустремленность и трудолюбие быстро дали свои результаты. Уже в 2016 году она дебютировала на турнире по бодибилдингу, что стало первым шагом на пути к успеху.