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Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи

Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи

Автор:
15 июня 2024 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Сварщик   ТЗ   Юмор   фото   чертеж   
1272
4

Делать все по техническому заданию — дорогого стоит, поэтому такое качество часто очень поощряется работадателями. Но некоторые переусердствуют в этом стремлении, из-за чего могут возникнуть довольно-таки забавные казусы.


Например, один сварщик понял нарисованное заказчиком на листочке ТЗ чересчур буквально. Похоже, работник не сталкивался с понятиями замеров раньше, из-за чего создал практически произведение сварочного искусства.


И что получили.

И сбоку, конечно же.

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Метки: Прикол   Сварщик   ТЗ   Юмор   фото   чертеж   
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10  комментариев
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2k
дмитрий викторович 45 минут назад
Скорее всего психанул. Было задание-сварить как на экскизе. Размеры указаны не все, растояние между перемычками, к примеру, не указано. Начальник сказал- Ты что тупой? Делай как нарисовано... Так и сделал. Какие вопросы?
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8k
Echo 20 минут назад
что бы не было [мат] делай все по чертежу
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29k
Matrosskin 20 минут назад
Ну так-то это не "работник не сталкивался с понятиями замеров раньше " а заказчик. Руки оторвать ( хотя они и так, похоже, из жоппы растут) за такой "чертёж" и ТЗ.
А работник просто знатный тролль ( и в душе немного программист ;) )
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23k
BiZ 20 минут назад
неуд. на тз двойка не дотрагивается до линии.
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5k
Горожанин Полчаса назад
ТЗ - это профдемагия и тупость исполнителя. Как только исполнитель говорит,
"дайте техзадание" - это уже автоматом идиот.
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3k
Victor Полчаса назад
У нас на работе куча тумб. Захотели обложить их плиткой. Послали двоих посчитать площади. Они посчитали: длину на ширину на высоту (объем получили) и готово
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906k
А.Берестенко 36 минут назад
АНЕКДОТ №247140
Прораб дает работнику чертеж с работой.
Работник все выполняет. Через месяц приезжает прораб, видит - работник
вырыл колодец.
Прораб заглядывает в него и видит: на дне колодца ФОНАРЬ ярко-ярко светит.
Спрашивает работника: "на х*я фонарь-то на дне"
Работник: "так вот как на чертеже, так и сделал"
Прораб берет чертеж, переворачивает и говорит:
"бл*ть" здесь должен быть маяк, а не колодец.
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40k
Андрей Иванов 44 минуты назад
А мне нравится
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IsTOPnik
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