Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи

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Делать все по техническому заданию — дорогого стоит, поэтому такое качество часто очень поощряется работадателями. Но некоторые переусердствуют в этом стремлении, из-за чего могут возникнуть довольно-таки забавные казусы.
Например, один сварщик понял нарисованное заказчиком на листочке ТЗ чересчур буквально. Похоже, работник не сталкивался с понятиями замеров раньше, из-за чего создал практически произведение сварочного искусства.
И что получили.
И сбоку, конечно же.
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А работник просто знатный тролль ( и в душе немного программист ;) )
"дайте техзадание" - это уже автоматом идиот.
Прораб дает работнику чертеж с работой.
Работник все выполняет. Через месяц приезжает прораб, видит - работник
вырыл колодец.
Прораб заглядывает в него и видит: на дне колодца ФОНАРЬ ярко-ярко светит.
Спрашивает работника: "на х*я фонарь-то на дне"
Работник: "так вот как на чертеже, так и сделал"
Прораб берет чертеж, переворачивает и говорит:
"бл*ть" здесь должен быть маяк, а не колодец.