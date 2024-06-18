Бывший зять Шойгу решил собрать фанатов в Тыве, но ему пришлось убегать от толпы подростков

Столяров — бывший муж Ксении Шойгу, дочери секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Сейчас он считает себя блогером, ест на камеру разную еду и называет себя Столярик.
Алексей Столяров - бывший фитнес-блогер (спортсмен), который теперь стал тревел-блогером (путешественник). Блогер решил приехать в Тыву, чтобы устроить встречу со своими фанатами. Оказалось, на встречу пришло несколько сотен человек, которым было интересно, что же это за Столярик (так он себя называет). Нашлись и те, кто был знаком с его творчеством. На встречу пришло столько подростков, что они чуть не затоптали Столярика и его дружка.
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После неудавшейся встречи блогеры просто сбежали от поклонников. Забравшись в машину, они начали записывать кружочки с извинениями перед фанатами. По их словам, виноваты во всём организаторы, которые не позвали охрану. С чего такой ажиотаж вызвал приезд блогера — до конца не ясно, возможно, просто небалованные какими-то яркими событиями местные жители полюбопытствовали, что же это за люди.
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Если вы тоже не знаете, что такой Столярик, то вы счастливый человек. Но мы вам всё равно расскажем. Столяров - бывший зять Сергея Шойгу, который раньше был Министром обороны РФ, а теперь - секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Алексей был женат на Ксении Шойгу, но в 2023 году пара объявила о расставании.
По словам дочери министра обороны, им с мужем не удалось в потоке бесконечных дел находить достаточное количество времени друг для друга. Столяров подтвердил слова дочери Шойгу. Он уточнил, чувства между парой пропали уже давно и они решили расстаться на позитивной ноте. У пары осталась дочь Милана, которая живёт с матерью.
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