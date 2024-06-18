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Бывший зять Шойгу решил собрать фанатов в Тыве, но ему пришлось убегать от толпы подростков

Бывший зять Шойгу решил собрать фанатов в Тыве, но ему пришлось убегать от толпы подростков

Автор:
18 июня 2024 19:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Столярик   блогер   интересное   подростки   тыва   фото   шойгу   
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Столяров — бывший муж Ксении Шойгу, дочери секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Сейчас он считает себя блогером, ест на камеру разную еду и называет себя Столярик.

Алексей Столяров - бывший фитнес-блогер (спортсмен), который теперь стал тревел-блогером (путешественник). Блогер решил приехать в Тыву, чтобы устроить встречу со своими фанатами. Оказалось, на встречу пришло несколько сотен человек, которым было интересно, что же это за Столярик (так он себя называет). Нашлись и те, кто был знаком с его творчеством. На встречу пришло столько подростков, что они чуть не затоптали Столярика и его дружка.

После неудавшейся встречи блогеры просто сбежали от поклонников. Забравшись в машину, они начали записывать кружочки с извинениями перед фанатами. По их словам, виноваты во всём организаторы, которые не позвали охрану. С чего такой ажиотаж вызвал приезд блогера — до конца не ясно, возможно, просто небалованные какими-то яркими событиями местные жители полюбопытствовали, что же это за люди.

Если вы тоже не знаете, что такой Столярик, то вы счастливый человек. Но мы вам всё равно расскажем. Столяров - бывший зять Сергея Шойгу, который раньше был Министром обороны РФ, а теперь - секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Алексей был женат на Ксении Шойгу, но в 2023 году пара объявила о расставании.

По словам дочери министра обороны, им с мужем не удалось в потоке бесконечных дел находить достаточное количество времени друг для друга. Столяров подтвердил слова дочери Шойгу. Он уточнил, чувства между парой пропали уже давно и они решили расстаться на позитивной ноте. У пары осталась дочь Милана, которая живёт с матерью.

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Метки: Столярик   блогер   интересное   подростки   тыва   фото   шойгу   
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19  комментариев
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19k
ron Час назад
Впервые о нем слышу и впервые вижу это лицо, не изуродованное интеллектом ))
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
А к чему всё это??
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667
boliwar 10 минут назад
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4k
iovan2011 19 минут назад
В России две беды, дураки их поклонники. Вторая наиболее страшная.
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1k
Corkscrew Полчаса назад
Столярик б.ять... Это канеш тот еще ппц!!! Нужно было сразу назваться "позорный клоун", что полностью соответствует роду его деятельности.
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2k
Товарищ 36 минут назад
Почему мне стыдно за это тупое, орущее стадо?
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6k
Иван Кузин 44 минуты назад
"записывать кружочки", блин... а что, просто "записывать видео" уже не в чести?
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7k
Wadim Час назад
В своё время этот дебилоид светился во всех спортивных пабликах.
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432
Trueman Час назад
сколько можно постить всякий мусор?
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51k
Максим Т. 2 часа назад
Вертикалки, кружочки... Жду, когда они дойдут до звездочек, крестиков и снежинок, блд.
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12k
BarOb 2 часа назад
Никто не знает что такое скалярик, но все хотят его посмотреть
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Наступила осень
Отцвела капуста
У меня пропали
Половые чуства
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43k
Сергей 2 часа назад
Да и ху. с ним, хочу тоже расстаться с ним на позитивной ноте....
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Можно как то их не публиковать? Ну просто там забыть, что они есть.
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
"кружочки с извинениями"
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812
Игорь 2 часа назад
Первый раз о таком гиганте мысли и Интернета слышу... Ну для юнатов может он и интересен...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5134 поста (4919 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359574



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