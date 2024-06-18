Бывший зять Шойгу решил собрать фанатов в Тыве, но ему пришлось убегать от толпы подростков

Алексей Столяров - бывший фитнес-блогер (спортсмен), который теперь стал тревел-блогером (путешественник). Блогер решил приехать в Тыву, чтобы устроить встречу со своими фанатами. Оказалось, на встречу пришло несколько сотен человек, которым было интересно, что же это за Столярик (так он себя называет). Нашлись и те, кто был знаком с его творчеством. На встречу пришло столько подростков, что они чуть не затоптали Столярика и его дружка.