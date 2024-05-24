"Под Ростовом 14-летняя девочка запрела подругу в подвале, чтобы поиграть в её телефон".

Теперь похитительнице грозит статья.
В одном из сёл Ростовской области обеспокоенная мать искала свою 12-летнюю дочь. Сначала она искала одна, потом с волонтёрами, а потом и с полицией.
В селе всего 10 детей, поэтому полицейские быстро нашли, с кем Ирину видели в последний раз. 14-летняя Ксюша рассказала полицейским, что гуляла с Ирой, а потом она пошла в лес. Полицейские прочесали всю лесополосу, искали в оврагах и вдоль дороги. Одновременно отрабатывалось несколько сценариев. Ирины нигде не было, поэтому полицейские снова вернулись к Ксюше, чтобы попросить её показать, где она видела подругу последний раз.
Во время визита полицейские услышали крики со двора дома. Сотрудники решили осмотреть подвал дома, в котором живет Оксана. Здесь-то они и нашли Иру, которая просидела в подвале всю ночь. Позже Ксения рассказала, что девочки играли в игру на телефоне. Ирина засобиралась домой, но Ксюша хотела поиграть ещё, поэтому она заперла подругу в подвале, а сама продолжила играть.
Девочка уже достигла возраста уголовной ответственности. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Похищение человека».
В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, - рассказали в полиции.
Источник:
- Погреб своими руками: 15 фото подвалов, в которых найдется место не только для солений
- Семья переехала и встретила в новом доме кошку с запутавшейся шерстью
- В Австралии продаётся дом, который подойдёт только смельчакам
- Сын не стал сдавать родителей в дом престарелых, а сделал им уютный люкс в подвале
- 30 удивительных находок, обнаруженных новыми владельцами домов
Покемониха так торопится, что даже заголовок не проверяет. "ЗАПРЕЛА"...