FISHKINET
Сообщество Криминал 3076 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Под Ростовом 14-летняя девочка запрела подругу в подвале, чтобы поиграть в её телефон

Под Ростовом 14-летняя девочка запрела подругу в подвале, чтобы поиграть в её телефон

Автор:
24 мая 2024 18:36
Сообщество : Криминал
Метки: Телефон   дети   интересное   криминал   подвал   подростки   похищение   фото   
736
2

Теперь похитительнице грозит статья.

В одном из сёл Ростовской области обеспокоенная мать искала свою 12-летнюю дочь. Сначала она искала одна, потом с волонтёрами, а потом и с полицией.

В селе всего 10 детей, поэтому полицейские быстро нашли, с кем Ирину видели в последний раз. 14-летняя Ксюша рассказала полицейским, что гуляла с Ирой, а потом она пошла в лес. Полицейские прочесали всю лесополосу, искали в оврагах и вдоль дороги. Одновременно отрабатывалось несколько сценариев. Ирины нигде не было, поэтому полицейские снова вернулись к Ксюше, чтобы попросить её показать, где она видела подругу последний раз. 

Во время визита полицейские услышали крики со двора дома. Сотрудники решили осмотреть подвал дома, в котором живет Оксана. Здесь-то они и нашли Иру, которая просидела в подвале всю ночь. Позже Ксения рассказала, что девочки играли в игру на телефоне. Ирина засобиралась домой, но Ксюша хотела поиграть ещё, поэтому она заперла подругу в подвале, а сама продолжила играть.

Девочка уже достигла возраста уголовной ответственности. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Похищение человека».

В ходе допроса с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, - рассказали в полиции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Телефон   дети   интересное   криминал   подвал   подростки   похищение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98k
Доктор Джонс 56 минут назад
"Под Ростовом 14-летняя девочка запрела подругу в подвале, чтобы поиграть в её телефон".
Покемониха так торопится, что даже заголовок не проверяет. "ЗАПРЕЛА"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 47 минут назад
Ничего ей, кроме пи$люлей ей конечно не будет. Ну и урок конечно. Хотя какой кисель нужно иметь в голове, чтобы не понимать таких очевидных вещей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 54 минуты назад
Сопрела наверное всё таки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5054 поста (4839 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357242



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же...
Набирающие популярность в сообществах
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Островок Добра и Любви, который люди навсегда потеряли
Островок Добра и Любви, который люди навсегда потеряли
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#ДТП#авто аварии#кот#забавно#новости#дети#конфликт
#люди#в мире#автомир#интересно#история#собака#Россия#интересное#США#деньги
#животные#Прикол#Юмор#аварии#Автовсячина#кошка#факты#Девушка#инцидент#драка
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Британский сноубордист превратил заброшенный подвал в шикарные апартаменты Британский сноубордист превратил заброшенный подвал в шикарные апартаменты Сын не стал сдавать родителей в дом престарелых, а сделал им уютный люкс в подвале Сын не стал сдавать родителей в дом престарелых, а сделал им уютный люкс в подвале Семья переехала и встретила в новом доме кошку с запутавшейся шерстью Семья переехала и встретила в новом доме кошку с запутавшейся шерстью В Австралии продаётся дом, который подойдёт только смельчакам В Австралии продаётся дом, который подойдёт только смельчакам Погреб своими руками: 15 фото подвалов, в которых найдется место не только для солений Погреб своими руками: 15 фото подвалов, в которых найдется место не только для солений

На что жалуетесь?

Вернуться