"Под Ростовом 14-летняя девочка запрела подругу в подвале, чтобы поиграть в её телефон".

В одном из сёл Ростовской области обеспокоенная мать искала свою 12-летнюю дочь. Сначала она искала одна, потом с волонтёрами, а потом и с полицией.

В селе всего 10 детей, поэтому полицейские быстро нашли, с кем Ирину видели в последний раз. 14-летняя Ксюша рассказала полицейским, что гуляла с Ирой, а потом она пошла в лес. Полицейские прочесали всю лесополосу, искали в оврагах и вдоль дороги. Одновременно отрабатывалось несколько сценариев. Ирины нигде не было, поэтому полицейские снова вернулись к Ксюше, чтобы попросить её показать, где она видела подругу последний раз.