Блогер-миллионик Влад А4 стал отцом в первый раз

Пользователи сети в шоке - у детей рождаются дети.
Белорусский видеоблогер Влад Бумага (А4) считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. Внешность подростка навсегда закрепилась за ним, ведь он снимает забавные ролики для детей с разными экспериментами, челленджами и другими развлечениями. Все родители знают, кто такой Влад А4. Внезапно стало известно, что он стал отцом. В социальных сетях люди возмущаются, заявляя, что дети рожают детей.
Надо сказать, что несмотря на внешность подростка, Владу уже 27 лет. Он женат на Юлии Годуновой, которая тоже является популярным блогером среди девочек-подростков. Влюбленные вместе уже семь лет, завести ребенка решились только сейчас.
Влад А4 уже позаботился о будущем своей дочери. Недавно он открыл детский парк развлечений А4 Kids City. Также Влад участвует в различных благотворительных акциях. Надо сказать, он очень богат. Шоу на YouTube приносит ему неплохие деньги, к тому же он владеет несколькими фирмами, продаёт мерч и т.д.
У Влада обычная семья, отец работает инженером, а мама — учительница начальных классов. Свой канал на YouTube Бумага создал в 2014 году, он выбрал название А4, обыграв свою фамилию.
К 2016 году ему удалось набрать 200 тысяч подписчиков. Небывалую популярность блогеру принес ролик «24 часа в батутном центре». После его выхода аудитория Бумаги за месяц выросла до миллиона человек.
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Я один прочитал ОБРЫГАВ?
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