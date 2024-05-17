Блогер-миллионик Влад А4 стал отцом в первый раз

У Влада обычная семья, отец работает инженером, а мама — учительница начальных классов. Свой канал на YouTube Бумага создал в 2014 году, он выбрал название А4, обыграв свою фамилию.

К 2016 году ему удалось набрать 200 тысяч подписчиков. Небывалую популярность блогеру принес ролик «24 часа в батутном центре». После его выхода аудитория Бумаги за месяц выросла до миллиона человек.