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Блогер-миллионик Влад А4 стал отцом в первый раз

Блогер-миллионик Влад А4 стал отцом в первый раз

Автор:
17 мая 2024 18:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: a4   блогеры   дети   интересное   подростки   фото   шоу бизнес   
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Пользователи сети в шоке - у детей рождаются дети.

Белорусский видеоблогер Влад Бумага (А4) считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. Внешность подростка навсегда закрепилась за ним, ведь он снимает забавные ролики для детей с разными экспериментами, челленджами и другими развлечениями. Все родители знают, кто такой Влад А4. Внезапно стало известно, что он стал отцом. В социальных сетях люди возмущаются, заявляя, что дети рожают детей.

Надо сказать, что несмотря на внешность подростка, Владу уже 27 лет. Он женат на Юлии Годуновой, которая тоже является популярным блогером среди девочек-подростков. Влюбленные вместе уже семь лет, завести ребенка решились только сейчас.

Влад А4 уже позаботился о будущем своей дочери. Недавно он открыл детский парк развлечений А4 Kids City. Также Влад участвует в различных благотворительных акциях. Надо сказать, он очень богат. Шоу на YouTube приносит ему неплохие деньги, к тому же он владеет несколькими фирмами, продаёт мерч и т.д.

У Влада обычная семья, отец работает инженером, а мама — учительница начальных классов. Свой канал на YouTube Бумага создал в 2014 году, он выбрал название А4, обыграв свою фамилию.

К 2016 году ему удалось набрать 200 тысяч подписчиков. Небывалую популярность блогеру принес ролик «24 часа в батутном центре». После его выхода аудитория Бумаги за месяц выросла до миллиона человек.

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Метки: a4   блогеры   дети   интересное   подростки   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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32k
AzuveR 2 часа назад
Очередная хрень ,от Покемонки.
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51k
Максим Т. 3 минуты назад
А слесарь Вася в третий. И что дальше?
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3k
Vadim Balabanov 5 минут назад
Влад Бумага
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1k
grihon 12 минут назад
Кто всё эти люди?
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31k
Aqueronte 13 минут назад
Тот случай когда заработол популярность и деньги не унижая и позорясь на камеру.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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13k
Гомерчик 52 минуты назад
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23k
Слепой Пью 54 минуты назад
Да какбэ х...буй с ним, блохером, и с Покемонкой тоже...
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4k
Алекс Лом 55 минут назад
Если бы не говно от Похермонки то я никогда бы не узнал про этого петушару . Все что я узнаю про блогеров я узнаю не по своей воле.
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Бумага создал в 2014 году, он выбрал название А4, обыграв свою фамилию.(с)
Я один прочитал ОБРЫГАВ?
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11k
MakDag 2 часа назад
Женат на девушке, и ладно.
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7k
Трям 2 часа назад
.охуенно интересно! Тупая ты песда!
Юля Якубеня в сто раз популярней!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5029 постов (4814 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356312



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