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В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку

В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку

Автор:
04 июня 2024 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   дети   интересное   квадроберы   подростки   полиция   проверка   фото   фурри   
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Подростки пояснили, что занимаются спортом.

В Тюмени местные жители вызвали полицейских с просьбой проверить группу подростков, которые в масках скакали по городскому парку. Полицейские приехали на вызов и поговорили с ребятами. Те заявили, что встречаются уже несколько месяцев в этом парке и претензии к ним появились впервые, сообщает 72.RU.

Также они пояснили, что квадробинг - спорт и попросили не путать их с фурри.

"Есть фурри – они к нам никакого отношения не имеют. Фурри – это больше творчество. Они увлекаются антропоморфными персонажами, животными. Создают костюмы, надевают их, встречаются с фанатами. А у квадроберов наклонность больше в спорт. Всё остальное, те же маска и хвост, это лишь атрибуты", – пояснили подростки

Однако в Госдуме такую инициативу не поддержали. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что это движение опасно как для окружающих, так и для самих детей. По ее словам, дети, играющие в животных, объединены в некий орден, имеют куратора и в чатах обсуждают, как их приручить. Также они делятся фотографиями ошейников и хвостов. В Госдуме уверены, что квадроберы могут быть опасны. Виной всему несколько случаев, когда дети-животные, войдя в роль, нападали на других.

Источник:

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Метки: Тюмень   дети   интересное   квадроберы   подростки   полиция   проверка   фото   фурри   
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20  комментариев
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15k
Ничоси Час назад
кошек-стерилизовать, котов-кастрировать
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594
Eric Cartman 2 минуты назад
Время такое, что любая с виду безобидная хрень, когда становится массовой может стать оружием. По сути эти кошечки-зайчики тупо соглашаются стать биороботами. Не сами конечно соглашаются, просто по моде идут. Но вопрос - кто этим будет пользоваться и для чего. Нормальный человек если хочет заняться спортом начинает бегать, в тренажерку идет. А этих зверушек сложно считать нормальными.
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2k
КАКАнгел 14 минут назад
Помню Панков Эмо металлистов хиппи , байкеров скинхедов. пионеров комсомольцев. идущих вместе, кучу приблатненных течений. любителей феничек, скейтеров ролеров паркуристов , любителей японской и карельской муйни. все это детство и все это проходит. только депутаты мрази и всякие шизофреники которым надо с чес то бороться - остаются.
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2k
КАКАнгел 21 минуту назад
депутатам делать нефига. до детей докапываются. Уроды. а зайчики и снежинки на детсадовских утренниках это я думаю вообще подрасстрельный экстримизм.
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19k
Александр 22 минуты назад
"Обколюца сваей" кошачьей мяты, а потом балуются под хвост друг с другом!
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28k
Влад 23 минуты назад
Если человек считает себя Наполеоном или Гитлером он болен, а если кошкой или собакой он спортсмен? Нет уж, давайте им справочку со всеми вытекающими последствиями (ни хорошей работы, ни прав, ни оружия и много чего еще не) может это вправит мозги остальным.
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14k
Алексей 23 минуты назад
Читая комменты, вспоминаю наших бабушек, которые плевались на новые течения - реперов, хипстеров и т.п.
Мое мнение - чем бы дитя не тешилось, лишь бы безвредно.
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1k
Darki Полчаса назад
Я думаю что и фури и квадроберы и х.у.ё.б.е.р.ы это больше к е.б.а.н.а.т.а.м,надо как то пресечь это,думаю надо начать с родителей которые родили это
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33k
Юрьевич Полчаса назад
А при чём здесь полиция? Им к медикам нужно! По ним дурка плачет. Принудительное лечение и труд - вот простой рецепт.
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44k
Карандаш Полчаса назад
Этого стоило ожидать. Самые слабые и глупые всё таки заразились этой эуропэйской хренью.
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16k
Ёшкин кот Полчаса назад
Надо отловить всех диких животных, вывезти их далеко в лес и выпустить на волю.
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43k
Сергей 41 минуту назад
Вся зараза с запада прёт и похоже спецом нам навязывают . Так придумайте что нибудь своё, надо же чем то молодёжи заниматься, энергии много, а ума ещё не нажили.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
"делятся фотографиями ошейников и хвостов"

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16k
Александр Час назад
Старый скин учит молодого:
- Сынок, представь себе - идешь ты по городу. Вдруг, навстречу тебе идет
странно одетый человек, с длинными волосами, улыбается и гитара из-за
спины торчит… Знай сынок, это хиппи - драться не любят и не умеют.
Таких надо жестоко бить.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет грязный,
с волосами, крашеными в яркие цвета и торчащими во все стороны, - это
панки. Драться они любят, но не умеют, можно поразвлечься.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет
длинноволосый человек в косухе, с бутыкой пива. Знай сынок, это
металлист - драться не любят, но умеют. Можно бить, но лучше не
связываться.
- И представь себе еще вариант - идешь ты по лесу, и вдруг из кустов
вылезает длинноволосый человек в странных одеяниях, с улыбкой, лютней
за спиной и палкой в руках. Это толкиенист, и не дай бог тебе
перепутать его с хиппи...
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3k
Дмитрий Час назад
Появляется новая субкультура (например, ЭМО) или новое дурацкое занятие (кручение спиннеров). Сначала всё это пропускают через СМИ, рассказывая про особенности. Затем вмешиваются депутаты, общественники и прочие. Начинается стандартное порицание участников в СМИ. В конечном итоге всем обществом в целом плевать на ЭМО с чёлками и на людей, крутящих спиннеры. А вот общественникам с больными головами в попытке доказать собственную важность точно не всё равно, поэтому будут делать из жопы слона ещё год-полтора. И самое забавное, что всё повторяется каждый раз. То стиляги, то рокеры и панки, то готы и хрен его знает, кто. Главное - представить всех 100% участников субкультуры наркоманами, алкоголиками и вообще редкостными редисками-сосисками, из-за которых дети не учатся и плохо себя ведут. А дети себя ведут хреново из-за родителей, а не из-за субкультуры.
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
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5k
Алекс Лом Час назад
Всех на помойку .
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11k
goshan_hmc Час назад
Очередная разновидность д.o.л.б.o.ĕ.б.o.в.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5089 постов (4874 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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