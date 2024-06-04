В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку

Однако в Госдуме такую инициативу не поддержали. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что это движение опасно как для окружающих, так и для самих детей. По ее словам, дети, играющие в животных, объединены в некий орден, имеют куратора и в чатах обсуждают, как их приручить. Также они делятся фотографиями ошейников и хвостов. В Госдуме уверены, что квадроберы могут быть опасны. Виной всему несколько случаев, когда дети-животные, войдя в роль, нападали на других.