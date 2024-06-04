В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку

Подростки пояснили, что занимаются спортом.
В Тюмени местные жители вызвали полицейских с просьбой проверить группу подростков, которые в масках скакали по городскому парку. Полицейские приехали на вызов и поговорили с ребятами. Те заявили, что встречаются уже несколько месяцев в этом парке и претензии к ним появились впервые, сообщает 72.RU.
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Также они пояснили, что квадробинг - спорт и попросили не путать их с фурри.
"Есть фурри – они к нам никакого отношения не имеют. Фурри – это больше творчество. Они увлекаются антропоморфными персонажами, животными. Создают костюмы, надевают их, встречаются с фанатами. А у квадроберов наклонность больше в спорт. Всё остальное, те же маска и хвост, это лишь атрибуты", – пояснили подростки
Однако в Госдуме такую инициативу не поддержали. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что это движение опасно как для окружающих, так и для самих детей. По ее словам, дети, играющие в животных, объединены в некий орден, имеют куратора и в чатах обсуждают, как их приручить. Также они делятся фотографиями ошейников и хвостов. В Госдуме уверены, что квадроберы могут быть опасны. Виной всему несколько случаев, когда дети-животные, войдя в роль, нападали на других.
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Мое мнение - чем бы дитя не тешилось, лишь бы безвредно.
- Сынок, представь себе - идешь ты по городу. Вдруг, навстречу тебе идет
странно одетый человек, с длинными волосами, улыбается и гитара из-за
спины торчит… Знай сынок, это хиппи - драться не любят и не умеют.
Таких надо жестоко бить.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет грязный,
с волосами, крашеными в яркие цвета и торчащими во все стороны, - это
панки. Драться они любят, но не умеют, можно поразвлечься.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет
длинноволосый человек в косухе, с бутыкой пива. Знай сынок, это
металлист - драться не любят, но умеют. Можно бить, но лучше не
связываться.
- И представь себе еще вариант - идешь ты по лесу, и вдруг из кустов
вылезает длинноволосый человек в странных одеяниях, с улыбкой, лютней
за спиной и палкой в руках. Это толкиенист, и не дай бог тебе
перепутать его с хиппи...