Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой

Стало известно, что после нападения девушка пыталась покончить с собой. Она позвонила своей маме и заявила, что хочет сделать с собой что-то. Перепуганная мать тут же позвонила парню, который бросил её дочь. Он встретил девушку в подъезде, которая пришла домой в крови и с отравлением медикаментами. Её увезли на скорой. Об этом сообщил SHOT.