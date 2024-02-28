Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой

Девушка рассказала об этом маме.
27 февраля мы писали, что студентка РГГУ напала на избранницу своего бывшего, замахнувшись полуторакилограммовой кувалдой. Парень встречался с обеими девушками год, а потом сделал выбор. Та, которую он бросил, сильно разозлилась и решила отомстить сопернице. Сейчас полиция разбирается в произошедшем. Стало известно, что девушку, которая напала, исключили уже из университета.
Стало известно, что после нападения девушка пыталась покончить с собой. Она позвонила своей маме и заявила, что хочет сделать с собой что-то. Перепуганная мать тут же позвонила парню, который бросил её дочь. Он встретил девушку в подъезде, которая пришла домой в крови и с отравлением медикаментами. Её увезли на скорой. Об этом сообщил SHOT.
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А парню повезло. Правильный выбор сделал.
Эта явно "психическая".