Психологи выяснили, что нынешняя молодёжь столкнулась с “кризисом среднего возраста”

Оказывается виной всему социальные сети и нужда искать работу.
Ежегодно социологи измеряют уровень счастья, опрашивая население более чем в 140 странах мира. Как правило. Показатели всегда сравнительно одинаковые: богаты счастливее, чем бедные, а молодые счастливее взрослых людей. Однако, последние исследования показали, что молодёжь, или как их сейчас называют зумеры (15 до 24 лет) стали более несчастны, чем взрослое поколение.
Исследователи из США уверены, что это связано с социальными сетями.
Главный хирург США Вивек Мерти отметил, что молодёжь сталкивается с кризисом среднего возраста намного чаще, чем раньше, и даже чем взрослое поколение. Эмоциональное состояние молодежи ухудшается как в Америке, так и в Западной Европе. Мерти уверен, что оценки в социальных сетях делают людей несчастными, ведь подростки не чувствуют себя популярными и востребованными. Слишком рано на детей обрушаются реалии современного мира: работа, долги, деньги, отношения и бесконечное соревнование.
Вивек Мерти рассказал The Guardian, что все еще ждет данных, подтверждающих заявления гигантов социальных сетей о том, что их платформы безопасны для детей и подростков.
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