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Психологи выяснили, что нынешняя молодёжь столкнулась с “кризисом среднего возраста”

Психологи выяснили, что нынешняя молодёжь столкнулась с “кризисом среднего возраста”

Автор:
22 марта 2024 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зумеры   интересное   интернет   подростки   статистика   счастье   фото   
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Оказывается виной всему социальные сети и нужда искать работу.

Ежегодно социологи измеряют уровень счастья, опрашивая население более чем в 140 странах мира. Как правило. Показатели всегда сравнительно одинаковые: богаты счастливее, чем бедные, а молодые счастливее взрослых людей. Однако, последние исследования показали, что молодёжь, или как их сейчас называют зумеры (15 до 24 лет) стали более несчастны, чем взрослое поколение.

Исследователи из США уверены, что это связано с социальными сетями.

Главный хирург США Вивек Мерти отметил, что молодёжь сталкивается с кризисом среднего возраста намного чаще, чем раньше, и даже чем взрослое поколение. Эмоциональное состояние молодежи ухудшается как в Америке, так и в Западной Европе. Мерти уверен, что оценки в социальных сетях делают людей несчастными, ведь подростки не чувствуют себя популярными и востребованными. Слишком рано на детей обрушаются реалии современного мира: работа, долги, деньги, отношения и бесконечное соревнование.

Вивек Мерти рассказал The Guardian, что все еще ждет данных, подтверждающих заявления гигантов социальных сетей о том, что их платформы безопасны для детей и подростков.

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Метки: Зумеры   интересное   интернет   подростки   статистика   счастье   фото   
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2  комментария
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Влад Полчаса назад
Вполне закономерно. Сначала государство пытается поднять рождаемость, создает тепличные условия матерям,потом ювенальная юстиция бдит,что бы не обидели ребенка,пропаганда рассказывает о важности их жизни и здоровья. А потом - бац,и надо ходить на работу и никто тебе ничего не должен..Да ещё и за работу надо драться с мигрантами,которые согласны на любые условия..
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4847 постов (4637 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351358



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