Психологи выяснили, что нынешняя молодёжь столкнулась с “кризисом среднего возраста”

Ежегодно социологи измеряют уровень счастья, опрашивая население более чем в 140 странах мира. Как правило. Показатели всегда сравнительно одинаковые: богаты счастливее, чем бедные, а молодые счастливее взрослых людей. Однако, последние исследования показали, что молодёжь, или как их сейчас называют зумеры (15 до 24 лет) стали более несчастны, чем взрослое поколение.

Исследователи из США уверены, что это связано с социальными сетями.