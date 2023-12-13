Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты

На своей личной странице Рада Русских публикует фотографии из Госдумы.
Блогер из Екатеринбурга Рада Русских рассказала на своей странице о том, что она планирует баллотироваться в президенты РФ. Девушка уже подала в ЦИК уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку ее самовыдвижения.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @radarusskikh
Позже Рада выложила на своей странице фотографию обращения в Центризбирком, в котором уведомляет "о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего самовыдвижения".
Кандидат в президенты России является профессиональным визажистом. Она верит в магию и имеет более 500 тысяч подписчиков в Instagram*. Девушка создала свой центр волновой диагностики и пропагандирует "здоровье без лекарств".
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Можно подумать сама она решила баллотироваться. И деньги на предвыборную кампанию у неё есть, и все механизмы знает, куда идти, что говорить, где и как регистрироваться, да как поступать в выборной гонке. А то, что в неё верят соотечественники, так это вообще нерушимая аксиома.
И стадо вновь заблеет - "Кто если не он! Кроме него никого нет, вот посмотрите - одни упыри и вурдалаки! “
Тьфу, ДЕНЬ СУРКА какой-то!