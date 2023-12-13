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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8341 пост • 896 подписчиков подписаться
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Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты

Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты

Автор:
13 декабря 2023 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Рада Русских   блогер   екатеринбург   интересное   президенты   фото   
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На своей личной странице Рада Русских публикует фотографии из Госдумы.

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских рассказала на своей странице о том, что она планирует баллотироваться в президенты РФ. Девушка уже подала в ЦИК уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку ее самовыдвижения.

Позже Рада выложила на своей странице фотографию обращения в Центризбирком, в котором уведомляет "о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего самовыдвижения".

Кандидат в президенты России является профессиональным визажистом. Она верит в магию и имеет более 500 тысяч подписчиков в Instagram*. Девушка создала свой центр волновой диагностики и пропагандирует "здоровье без лекарств".

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Рада Русских   блогер   екатеринбург   интересное   президенты   фото   
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17  комментариев
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1k
WithU 43 минуты назад
Какая отвратительная рожа .. , и да , в дурдомах себя многие мнят правителями и президентами .
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780
Олег 4 минуты назад
бьюти?! О_О
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1k
Шпиц 17 минут назад
Опять не новые технологии...
Показать около десятка идиотов и на их фоне единственного-бессменного со сладкими речами.
Можно подумать сама она решила баллотироваться. И деньги на предвыборную кампанию у неё есть, и все механизмы знает, куда идти, что говорить, где и как регистрироваться, да как поступать в выборной гонке. А то, что в неё верят соотечественники, так это вообще нерушимая аксиома.
И стадо вновь заблеет - "Кто если не он! Кроме него никого нет, вот посмотрите - одни упыри и вурдалаки! “
Тьфу, ДЕНЬ СУРКА какой-то!
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5k
B@r@bux 22 минуты назад
Все никак не мог понять, что не так с Ё-бургом, а оказывается туда команду ведьмаков отправлять надо.
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7k
КремлеКот Полчаса назад
Теперь, если совершишь какую-нибудь глупость (все мы грешны !), можно утешить себя: "Какая-то медам вообще захотела баллотироваться в Президенты России !"
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1k
София Полчаса назад
У неё на шапке написано " гады". Это что значит?
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86k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Алекс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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45k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Не дай бог приснится, табуреткой не отмашешься.
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5k
Григорий Полчаса назад
Россияне есть у кого огнемёт?! это намёк!!!
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Рада Русских....Просто Фубля точнее наверное будет.
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Пущай пущай, хоть поржать можно будет. Президент мукландии. тьфу.
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1k
Gadova Полчаса назад
В каком месте это "бьюти"?
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357
iskra 36 минут назад
Я так понял, избирательную компанию решили проводить на контрастах..
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50k
Элек Мек 38 минут назад
Президент у.ё.б.и.щ.?
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11k
kaboza 45 минут назад
Бухающая чтоле?
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16k
ss 47 минут назад
"Бьюти"?!!! Ну, если только в аду...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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