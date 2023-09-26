FISHKINET
Сообщество Юмор 17611 постов • 3612 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за полмиллиона рублей

Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за полмиллиона рублей

Автор:
26 сентября 2023 13:38
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   Юмор   бельё   блогер   деньги   интересное   трусы   фото   
3272
10

Согласно закону, нижнее бельё нельзя вернуть по чеку, но девушка придумала, как перепродать обычные трусы очень выгодно.

Началось всё с того, что одна малоизвестная (в прошлом) блогерша Юлия Ляшева решила на своей странице устроить необычный аукцион. Девушка по приколу выставила на продажу свои трусы.

×
×

Первый лот — ношеные труселя с уточками. Как ни странно, трусы купила некая Юли за 110 тысяч рублей.

Желающих оказалось много и девушка не растерялась, выставив второй лот: ношеные трусы с Эдвардом из "Сумерек". Некто Алексей Г. приобрёл их за 400 тыс. рублей.

Пользователи Твиттер удивились предприимчивостью девушки и тоже решили присоединиться. Как оказалось, очень много людей мечтают продать свои старые семейники.

Треш-блогер Андрей Петров тоже решил присоединиться и выставил на продажу свои трусы. У него тоже есть фотографии, но публиковать мы это не будем. Надо сказать, ему удалось продать свои трусы некому Александру за 180 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Твиттер   Юмор   бельё   блогер   деньги   интересное   трусы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
мир ипанулся окончательно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
32k
MatveiVainrub 24 секунды назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beshh 38 секунд назад
Просто кто-то весьма креативно отмывает деньги. Ничего необычного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
? ? ? 22 минуты назад
так се актив..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
? ? ? 24 минуты назад
трусы-трусы...
Носки продам!
на пяточке дырдочка, но в случае серьёзных предложений можно заштопать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Полчаса назад
А Мне и с доплатой такое дерьмо не нужно.
У меня есть живая любимая женщина,
но и ее труселя меня тоже не интересуют, только она сама
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Полчаса назад
В Японии есть автоматы где особо озабоченные приобретаю ношенные девчачьи труселя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Так написать можно, что угодно. Написала бы, что продала за миллион, и поверили бы, что продала. А продала на самом деле или нет - большой вопрос, тем более за такую сумму. Хотя дураков конечно много...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
hammog 37 минут назад
А чё? Куда надо фото труханов присылать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 38 минут назад
Раньше с японцев угорали... Вот и докатилась эта ибанина сюда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 49 минут назад
Да в первый день её уже раскусили, что она ради мнимой популярности сама у себя труселя через подставного купила, что набить себе цену. Типа смотрите какая я красивая и желанная, мужики с пачками денег толпа на толпу бьются чтоб мои труханы купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov Час назад
Пойду еще дальше- носки... Ношеные! Гендерно-нейтральные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta Час назад
Люди, желающие продать что-то задорого - не удивляют. Мы все такие в той или иной мере.
Удивляют люди, готовые купить что-то задорого. Где они водятся? Есть какие-то инкубаторы, заповедники для таких? Дайте координаты, есть тут пара десятков предложений для них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталкер Час назад
ТС на заметку:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Час назад
враньё всё, ну кому нужны старые пропёрнутые тряпки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam Час назад
аппарат по продаже ношеных женских трусов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай Час назад
Не все в писду эволюционную теорию Дарвина можно признавать не состоятельной, какая к херам эволюция, разве только деградации...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Час назад
Ну, раз уж есть спрос - пусть продают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
FreelancerND 2 часа назад
Не, ну к юлоггерше вопросов нет, денег на ровном месте поднять.
Меня больше беспокоит такое количество [мат], которые готовы сломя голову бежать покупать ношенные трусы этой девки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74723



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Набирающие популярность в сообществах
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#интересное#история#Автовсячина#США#Разное#девушки#Россия
#машина#животные#аварии#позитив#забавно#интересно#шоу бизнес#в мире#истории#Спасение
#автомобили#Юмор#авто аварии#Прикол#факты#люди#улыбнуло#полиция#природа#АЗС
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны Пользователи Twitter устроили флешмоб, чтобы поддержать Высоцкую Пользователи Twitter устроили флешмоб, чтобы поддержать Высоцкую В полку инфоцыган прибыло: специалисты за деньги помогут вам расстаться и избавят от "кармических долгов" В полку инфоцыган прибыло: специалисты за деньги помогут вам расстаться и избавят от... Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

На что жалуетесь?

Вернуться