Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за полмиллиона рублей

Согласно закону, нижнее бельё нельзя вернуть по чеку, но девушка придумала, как перепродать обычные трусы очень выгодно.
Началось всё с того, что одна малоизвестная (в прошлом) блогерша Юлия Ляшева решила на своей странице устроить необычный аукцион. Девушка по приколу выставила на продажу свои трусы.
Первый лот — ношеные труселя с уточками. Как ни странно, трусы купила некая Юли за 110 тысяч рублей.
Желающих оказалось много и девушка не растерялась, выставив второй лот: ношеные трусы с Эдвардом из "Сумерек". Некто Алексей Г. приобрёл их за 400 тыс. рублей.
Пользователи Твиттер удивились предприимчивостью девушки и тоже решили присоединиться. Как оказалось, очень много людей мечтают продать свои старые семейники.
Треш-блогер Андрей Петров тоже решил присоединиться и выставил на продажу свои трусы. У него тоже есть фотографии, но публиковать мы это не будем. Надо сказать, ему удалось продать свои трусы некому Александру за 180 тысяч рублей.
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Носки продам!
на пяточке дырдочка, но в случае серьёзных предложений можно заштопать.
У меня есть живая любимая женщина,
но и ее труселя меня тоже не интересуют, только она сама
Удивляют люди, готовые купить что-то задорого. Где они водятся? Есть какие-то инкубаторы, заповедники для таких? Дайте координаты, есть тут пара десятков предложений для них.
Меня больше беспокоит такое количество [мат], которые готовы сломя голову бежать покупать ношенные трусы этой девки.