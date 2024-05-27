"Девочка, считающая себя кошкой, напала на ребёнка и избила его палкой"

Восьмилетний мальчик гулял на детской площадке с братом.
Ямальская прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим в Ноябрьск-парке. Там на прошедших выходных две девочки-кошки напали на мальчика. Одна из них побила его палкой.
О происшествии рассказала старшая сестра братьев. По её словам, две девочки в масках кошек гуляли в парке. Сначала они прыгали на четвереньках, изображая животных. Потом одна из девочек начала вести себя неадекватно. Она начала бросаться на других детей, царапаясь и кусаясь. Сначала она имитировала поведение животного, но потом схватила палку и напала на 8-летнего мальчика. Девочка побила его и продолжила бросаться на других детей, гуляющих на площадке.
Автор поста обратился к родителям с просьбой следить за своими детьми. Спустя несколько часов исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко поручил прокуратуре Ноябрьска начать проверку.
Прокуратура проведет проверку и даст оценку работе ведомств, ответственных за профилактику и пресечение распространения в городе молодежных деструктивных движений, - прокомментировали в ведомстве.
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Дети, в костюмах животных, называют себя квадроберами. Правда, никакого отношения к спорту они не имеют. Квадробика - увлекательный вид спорта, который имитирует бег, прыжки и другие движения животных. Он существует в японии уже довольно давно, по этому виду спорта даже есть соревнования. Российские подростки пошли дальше. Они ходят на четвереньках, наряжаются животными, а теперь ещё и нападают на людей.
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Не самое типичное поведение для кошки.
-ну и пристрелили бы её нах"й. Таких походу по пьяни делают.