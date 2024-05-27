FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8902 поста • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Девочка, считающая себя кошкой, напала на ребёнка и избила его палкой

Девочка, считающая себя кошкой, напала на ребёнка и избила его палкой

Автор:
27 мая 2024 18:44
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   животные   интересное   квадроберы   нападение   подростки   фото   
923
2
1

Восьмилетний мальчик гулял на детской площадке с братом.

Ямальская прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим в Ноябрьск-парке. Там на прошедших выходных две девочки-кошки напали на мальчика. Одна из них побила его палкой.
О происшествии рассказала старшая сестра братьев. По её словам, две девочки в масках кошек гуляли в парке. Сначала они прыгали на четвереньках, изображая животных. Потом одна из девочек начала вести себя неадекватно. Она начала бросаться на других детей, царапаясь и кусаясь. Сначала она имитировала поведение животного, но потом схватила палку и напала на 8-летнего мальчика. Девочка побила его и продолжила бросаться на других детей, гуляющих на площадке.

Автор поста обратился к родителям с просьбой следить за своими детьми. Спустя несколько часов исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко поручил прокуратуре Ноябрьска начать проверку.

Прокуратура проведет проверку и даст оценку работе ведомств, ответственных за профилактику и пресечение распространения в городе молодежных деструктивных движений, - прокомментировали в ведомстве.

Дети, в костюмах животных, называют себя квадроберами. Правда, никакого отношения к спорту они не имеют. Квадробика - увлекательный вид спорта, который имитирует бег, прыжки и другие движения животных. Он существует в японии уже довольно давно, по этому виду спорта даже есть соревнования. Российские подростки пошли дальше. Они ходят на четвереньках, наряжаются животными, а теперь ещё и нападают на людей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: дети   животные   интересное   квадроберы   нападение   подростки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Юрий 50 минут назад
А если эту "кошку" треснуть солдатским ремнём, бляхой по сраке, то думаю она тут же начнёт превращаться обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 10 минут назад
Натыкайте её носом в лоток...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ухалус Посовиномус 10 минут назад
Т.е. из-за единичных долбаков сразу все запрещать. Давайте будем последовательны: по той же логике запретим велосипедистов, автомобилистов, таксистов, чиновников, продавцов, грузчиков, полицию, армию... Депутатов так вообще в первую очередь. В общем, красную кнопку в студию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Бывалый Трус Полчаса назад
"Девочка, считающая себя кошкой, напала на ребёнка и избила его палкой"

Не самое типичное поведение для кошки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 52 минуты назад
какой нах вид спорта????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 55 минут назад
-"Она начала бросаться на других детей, царапаясь и кусаясь."-
-ну и пристрелили бы её нах"й. Таких походу по пьяни делают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5059 постов (4844 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357376



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей?
Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей?
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#автомир#Россия#драка#дети#забавно#девушки#новости
#в мире#Юмор#машина#факты#Прикол#кот#ДТП#сарказм#кино#Автовсячина
#животные#люди#автомобили#СССР#аварии#авто аварии#позитив#красота#кошка#школа
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им встречаться В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им... Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой

На что жалуетесь?

Вернуться