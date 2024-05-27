"Девочка, считающая себя кошкой, напала на ребёнка и избила его палкой"

Ямальская прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим в Ноябрьск-парке. Там на прошедших выходных две девочки-кошки напали на мальчика. Одна из них побила его палкой.

О происшествии рассказала старшая сестра братьев. По её словам, две девочки в масках кошек гуляли в парке. Сначала они прыгали на четвереньках, изображая животных. Потом одна из девочек начала вести себя неадекватно. Она начала бросаться на других детей, царапаясь и кусаясь. Сначала она имитировала поведение животного, но потом схватила палку и напала на 8-летнего мальчика. Девочка побила его и продолжила бросаться на других детей, гуляющих на площадке.