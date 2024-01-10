Гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолёте

Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин лишился должности после пьяного дебоша на борту самолёта авиакомпании "Россия". Отмечается, что инцидент с Кашиным, который под действием алкоголя забыл про этические нормы, произошёл утром 6 января во время полёта из Челябинска в Санкт-Петербург. Гендиректор аэропорта принялся нарушать общественный порядок и оскорблять членов экипажа самолёта.

СМИ не пишут, что для Кашина, как для простого смертного, по прилёту вызвали полицейских. Здесь он, скорее всего, смог избежать наказания за мелкое хулиганство, но об инциденте узнало вышестоящее руководство в лице компании "Новапорт Холдинг", которая владеет большинством российских аэропортов. Там решили отстранить его от должности, поскольку в компании существуют определённые правила поведения, касающиеся как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров.