Гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолёте

Что уж говорить о простых гражданах, когда даже руководители аэропортов устраивают на борту "концерты".
Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин лишился должности после пьяного дебоша на борту самолёта авиакомпании "Россия". Отмечается, что инцидент с Кашиным, который под действием алкоголя забыл про этические нормы, произошёл утром 6 января во время полёта из Челябинска в Санкт-Петербург. Гендиректор аэропорта принялся нарушать общественный порядок и оскорблять членов экипажа самолёта.
СМИ не пишут, что для Кашина, как для простого смертного, по прилёту вызвали полицейских. Здесь он, скорее всего, смог избежать наказания за мелкое хулиганство, но об инциденте узнало вышестоящее руководство в лице компании "Новапорт Холдинг", которая владеет большинством российских аэропортов. Там решили отстранить его от должности, поскольку в компании существуют определённые правила поведения, касающиеся как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров.
"Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО "Новапорт Холдинг" генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности", — сообщили в компании.
Гендиректором Челябинского аэропорта Кашин стал в конце августа 2021 года, до этого он руководил воздушной гаванью в Кемерово. Вообще, Челябинску не очень везёт с руководством аэропорта. Дебошир Кашин сменил Андрея Осипова, которого в марте 2021 года задержали сотрудники ФСБ за мошенничество.
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