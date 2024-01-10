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Гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолёте

Гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за дебош в самолёте

Автор:
10 января 2024 19:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   аэропорт   гендиректор   дебош   отстранение   челябинск   
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Что уж говорить о простых гражданах, когда даже руководители аэропортов устраивают на борту "концерты".

Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин лишился должности после пьяного дебоша на борту самолёта авиакомпании "Россия". Отмечается, что инцидент с Кашиным, который под действием алкоголя забыл про этические нормы, произошёл утром 6 января во время полёта из Челябинска в Санкт-Петербург. Гендиректор аэропорта принялся нарушать общественный порядок и оскорблять членов экипажа самолёта.


СМИ не пишут, что для Кашина, как для простого смертного, по прилёту вызвали полицейских. Здесь он, скорее всего, смог избежать наказания за мелкое хулиганство, но об инциденте узнало вышестоящее руководство в лице компании "Новапорт Холдинг", которая владеет большинством российских аэропортов. Там решили отстранить его от должности, поскольку в компании существуют определённые правила поведения, касающиеся как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров.


"Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО "Новапорт Холдинг" генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности", — сообщили в компании.

Гендиректором Челябинского аэропорта Кашин стал в конце августа 2021 года, до этого он руководил воздушной гаванью в Кемерово. Вообще, Челябинску не очень везёт с руководством аэропорта. Дебошир Кашин сменил Андрея Осипова, которого в марте 2021 года задержали сотрудники ФСБ за мошенничество.

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Метки: алкоголь   аэропорт   гендиректор   дебош   отстранение   челябинск   
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7  комментариев
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56k
Мойша Полчаса назад
Так 90% всяких ЧП в самолетах происходит с пассажирами, которые считают, что могут качать права по должности, или известности...
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240
Raingold Fischer 6 минут назад
Мошенничество, Коррупция.... Пьяный дебож, в чём разница.
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20k
Bill 22 минуты назад
"забыл про этические нормы" - носок не туда надел?
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5k
Горожанин Полчаса назад
Ну, с почином, Новый год - первая по-настоящему хорошая новость 2024. Оборотов стали с должностей снимать. Начало!?
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240
Raingold Fischer Горожанин 4 минуты назад
Это твой первый?
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5k
Lexx Полчаса назад
Во дурак, такую должность реально пробухал. Очередной придурок, возомнивший о себе, что ему всё можно. Из князей обратно в грязь.
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27k
ПаганецЪ 43 минуты назад
Ну, он-то думал, что ему как раз можно.
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