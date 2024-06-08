Мастер-класс от Илона Маска, как просить себе премию на работе

«Илон — нетипичный руководитель, а Tesla — нетипичная компания», — пишет Денхольм в письме акционерам, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам. «Таким образом, типичный способ вознаграждения компаний ключевым руководителям не приведет к результатам Tesla. Чтобы мотивировать кого-то вроде Илона, требуется нечто иное. У него также нет недостатка в идеях и других местах, где он может внести невероятный вклад в мир. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla на благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения».

Если голосование пройдет в пользу Маска, то он станет самым высокооплачиваемым генеральным директором в современной истории. Но часть соучредителей совсем не восторге от таких премиальных и не готовы их одобрить, но вторая половина уверена, что миллиардера нужно удержать любыми способами.

Друзья, совсем скоро мы узнаем что победит, фееричная самоуверенность Маска или жадность совета директоров Tesla. В кулуарах компании поговаривают, что премии не будет.