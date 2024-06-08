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Мастер-класс от Илона Маска, как просить себе премию на работе

Мастер-класс от Илона Маска, как просить себе премию на работе

Автор:
08 июня 2024 07:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tesla   Илон Маск   гендиректор   зарплата   премии   работа   
1843
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Стесняешься попросить у начальства денег за усердную работу? Бери пример с самого продуманного генерального директора Tesla.

Тут на днях Илон Маск заявил, что собирается покинуть компанию Tesla из-за отсутствия, внимание (!), мотивации для дальнейшей работы. Но если ему выплатят премию в размере 56 миллиардов долларов, то так и быть он останется.


Голосование о выплате пройдет 13 июня. Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призывает акционеров компании одобрить огромные премиальные Маска, иначе компания рискует потерять генерального директора-миллиардера.


«Илон — нетипичный руководитель, а Tesla — нетипичная компания», — пишет Денхольм в письме акционерам, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам. «Таким образом, типичный способ вознаграждения компаний ключевым руководителям не приведет к результатам Tesla. Чтобы мотивировать кого-то вроде Илона, требуется нечто иное. У него также нет недостатка в идеях и других местах, где он может внести невероятный вклад в мир. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla на благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения».

Если голосование пройдет в пользу Маска, то он станет самым высокооплачиваемым генеральным директором в современной истории. Но часть соучредителей совсем не восторге от таких премиальных и не готовы их одобрить, но вторая половина уверена, что миллиардера нужно удержать любыми способами.


Друзья, совсем скоро мы узнаем что победит, фееричная самоуверенность Маска или жадность совета директоров Tesla. В кулуарах компании поговаривают, что премии не будет.


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Метки: Tesla   Илон Маск   гендиректор   зарплата   премии   работа   
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9  комментариев
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3k
Dmitry Tarasov Час назад
Он просто решил соскочить с Тесла :)
"Тесла фсё!!!"
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−4
11k
paranoid Полчаса назад
Если я что-то понимаю в том как это работает, акции тесла обвалятся и возможно катастрофически, после ухода Маска. Даже если он там вообще ничего не делает, просто по самому факту.
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772
Шурман Полчаса назад
Не тесла конечно но , 18 лет назад когда женился то подошел к шефу и говорю так и так вот вам приглашение на свадьбу но мне нужен отпуск на неделю для свадьбы и потом еще 10 дней после на медовый месяц он говорит на свадьбу отпуск дам и отпускные а вот про 10 дней не знаю . Утром приезжаю на работу он сидит и говорит мы тут с женой поговорили мы не сможем приехать на свадьбу но я даю тебе эти 10 дней и проверь счет завтра . На следующий день улетаю и проверяю счет , мало того что я отпускные все получил и зарплату так он мне еще от себя сделал подарок в виде еще одной зарплаты :)))
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9k
perekrestok Полчаса назад
Чисто теоретически интересно что будет с Теслой без Маска? У него конечно бизнес диверсифицирован и совсем без ничего он не останется но все же интересно что будет без него дальше с компанией.
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2k
DHC 56 минут назад
В свое время он много из своего кармана выкладывал, дабы удержать на плаву Теслу. Теперь Тесле надо немного постараться удержать гена.
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42k
Седой Час назад
На эти 56 миллиардов пусть лучше качество подымут своих "электричек"
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12k
Дмитрий Час назад
Ну так каждый может. Вопрос только, что найдутся ли у наших работодателей 56 лярдов?
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