Гендиректор "Новой Голландии" покинула пост из-за высказываний мужа о теракте в "Крокусе"

Что касается его жены, которая на деньги Абрамовича реконструировала рукотворный остров Новая Голландия, превратив его за 8 лет в приятное общественное пространство, после постов мужа решила уволиться, о чём сообщила в соцсетях.

"Руководство Новой Голландии и проект "Новая Голландия: культурная урбанизация" всегда придерживалась общечеловеческих ценностей и по обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Я хочу уточнить, что мой муж никогда не работал в Новой Голландии и не имеет к ней отношения. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта", — сообщила Шатуновская.