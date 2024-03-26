Гендиректор "Новой Голландии" покинула пост из-за высказываний мужа о теракте в "Крокусе"

Мужчину задержали при попытке улететь в Армению.
Глава АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после циничных высказываний её мужа Николая Конашенока о теракте в "Крокус Сити Холле". Он опубликовал в Facebook* два чудовищных поста, которые всколыхнули общественность. В одном он задался вопросом о том, почему теракт произошёл в "Крокусе", а не в Кремле, а во втором посетовал, что концерт "Пикника" для терактов — это "мелковато".
Отмечается, что яхтсмен, переводчик и создатель мебельного ателье "Зубровка", что натворил понял, но за поступок отвечать побоялся и попытался сбежать в Ереван. Сотрудники МВД и Центра по борьбе с экстремизмом задержали его вечером 25 марта в аэропорту Пулково.
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Что касается его жены, которая на деньги Абрамовича реконструировала рукотворный остров Новая Голландия, превратив его за 8 лет в приятное общественное пространство, после постов мужа решила уволиться, о чём сообщила в соцсетях.
"Руководство Новой Голландии и проект "Новая Голландия: культурная урбанизация" всегда придерживалась общечеловеческих ценностей и по обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Я хочу уточнить, что мой муж никогда не работал в Новой Голландии и не имеет к ней отношения. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта", — сообщила Шатуновская.
Отмечается, что Конашеноку обвинение пока не предъявили. Судя по всему, его тексты на состав преступления будут проверять эксперты. Возможно, ему грозит статья за оправдание терроризма.
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Должен заметить, что Шатуновская поступила и объяснилась максимально адекватно и разумно в этой ситуации
какую, нах*уй, общественность?! в этот фэйсбук уже никто не заходит давно, тем более какого-то ноунэйма!
афтр, и что это за "попытка" вылета?! просто - при вылете!!!