«Вот тебе и ахпер»: виновником смертельного ДТП в Ставропольском крае оказался экс-вратарь юношеской сборной Армении по футболу

Для поисков водилы ввели план «Перехват» и поймали его на въезде в Минеральные воды. Когда сотрудники пытались вытащить водителя из авто, он удивлялся, называл их «братишками», и заявлял, что никого не сбивал. Хотя на капоте его «Гелика» была кровь.