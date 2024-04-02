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«Вот тебе и ахпер»: виновником смертельного ДТП в Ставропольском крае оказался экс-вратарь юношеской сборной Армении по футболу

«Вот тебе и ахпер»: виновником смертельного ДТП в Ставропольском крае оказался экс-вратарь юношеской сборной Армении по футболу

Автор:
02 апреля 2024 16:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Ставропольский край   задержание   сотрудник   
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Чтобы задержать его, пришлось вводить план «Перехват».

23 марта лихач мчался на Mercedes-Benz GL в сторону Минеральных вод. На 248 км трассы «Кавказ» он насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя.

После этого поехал дальше.

Для поисков водилы ввели план «Перехват» и поймали его на въезде в Минеральные воды. Когда сотрудники пытались вытащить водителя из авто, он удивлялся, называл их «братишками», и заявлял, что никого не сбивал. Хотя на капоте его «Гелика» была кровь.

Вскоре его личность установили - это Армен Фишян, бывший вратарь юношеской сборной Армении по футболу.

Выступал за молодёжную команду «Пюника» и клуб «Мика». Профессиональную карьеру завершил в 2016 году и какое-то время выступал за мини-футбольные клубы.

На него возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и нарушении ПДД. Предварительно, ему светит до 15 лет.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Ставропольский край   задержание   сотрудник   
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18  комментариев
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30k
Сталкер Час назад
Сжечь макаку.
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3k
Pioner76 Минуту назад
Носорог проклятый.
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377
Дело 10 минут назад
Никак не пойму, армения что, республика России? Почему эти пашиняны не живут в своей черножопине, куда наши релоканты [мат]..ваются? Сколько их терпеть здесь?
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7k
Нестерин Сергей 14 минут назад
При таких габаритах этот ЮНОША должен на шахте вагонетки катать... По пять за раз.
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Психологическая поддержка 38 минут назад
Есть правада у ДПеров такая [мат] привычка выбегать перед машиной, видимо очередной "выбегун" добегался,
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61k
Мойша 56 минут назад
Повтор. Уже было.
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14k
кот базилий 59 минут назад
Нээ, нэ, я не делаль, миня не видель никто.
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33k
Юрьевич Час назад
Армяне надеялись, что чем пузатее и толстожопее вратарь, тем больше створ ворот он закроет?
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27k
сеньор Леонсио Час назад
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Rom Час назад
Фу какой
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8k
Alex Час назад
Гнида черножопая
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roman-delisov Час назад
Интересно, а если бы он сбил простых смертных, план "Перехват" объявили бы? И что-то последнее время много черножопых в таких новостях.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2739 постов (2692 в горячем)

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