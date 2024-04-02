«Вот тебе и ахпер»: виновником смертельного ДТП в Ставропольском крае оказался экс-вратарь юношеской сборной Армении по футболу

Чтобы задержать его, пришлось вводить план «Перехват».
23 марта лихач мчался на Mercedes-Benz GL в сторону Минеральных вод. На 248 км трассы «Кавказ» он насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя.
После этого поехал дальше.
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Для поисков водилы ввели план «Перехват» и поймали его на въезде в Минеральные воды. Когда сотрудники пытались вытащить водителя из авто, он удивлялся, называл их «братишками», и заявлял, что никого не сбивал. Хотя на капоте его «Гелика» была кровь.
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Вскоре его личность установили - это Армен Фишян, бывший вратарь юношеской сборной Армении по футболу.
Выступал за молодёжную команду «Пюника» и клуб «Мика». Профессиональную карьеру завершил в 2016 году и какое-то время выступал за мини-футбольные клубы.
На него возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и нарушении ПДД. Предварительно, ему светит до 15 лет.
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Можно, ненароком и зацепить.
Это даёт основание затем скрыться?