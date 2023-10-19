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Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием

Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием

Автор:
19 октября 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   Питер   Погоня   Санкт-Петербург   гонки   задержание   нарушение   суд   штраф   
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Приговор действительно суров.

Инцидент случился 26 февраля 2023 года в Питере. Наряд ДПС остановил БМВ для проверки документов. Водитель притормозил, а когда его попытались вывести из машины - дал по газам и умчался, задев при этом обоих полицейских.

Началась погоня со скоростью до 200 км/час, к ней присоединились и другие наряды ДПС. Упрямый водитель всё никак не хотел тормозить и силовики начали стрелять по колёсам. В итоге сделали 36 выстрелов, пробили лихачу покрышки и только тогда он остановился.

Экспертиза показала, что студентик Горного университета был трезв и не под веществами. Он поведал сотрудникам, что авто ему купил папа, а «догонялки» с полицейскими назвал просто «ошибкой».

Парню выписали административные протоколы - за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку стёкол. Двух полицейских, которых он задел, когда началась погоня, отправили к медикам. На следующий день на буйного студента завели дело по 318-й статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

9 августа появился приговор. Обвиняемого Байрамова признали виновным в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти», оба полицейских получили ссадины и кровоподтеки, симметрично: один - на передней поверхности правого колена, другой - на передней поверхности левого колена. Также судья учёл, что Байрамов гражданин России, трудоустроен, не стоит на учёте в дурке и наркодиспансере, ухаживает за мамой с хроническим заболеванием и до этого не привлекался. Ещё парень раскаялся, признал вину и компенсировал пострадавшим моральный вред.

Поэтому приговор был особенно суров - штраф в размере 15 тысяч рублей. За гонки по ночному Питеру, нанесение травм полицейским и простреленные покрышки.

Почти как в GTA.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   Питер   Погоня   Санкт-Петербург   гонки   задержание   нарушение   суд   штраф   
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59  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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10k
Фомич Минуту назад
Адвокат...-"С ума сошли? 15 000 рублей. Он же за мамой ухаживает, вдруг на лекарства не хватит". Примерно так было?
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24k
Евгений 2 минуты назад
Ну, в принципе не дорого. Это только в Питере такой аттракцион?
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13k
butata 10 минут назад
А сжечь обезьяну нельзя?
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319
Александр Мешков 11 минут назад
Кто знает как Сталина поднять чтобы порядок навел.
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2k
Вадим Курбатов 11 минут назад
Интересно, если бы славянин такое исполнил, каков был бы итог..?
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3k
Руслан 13 минут назад
Ну это уже кранты. Если даже цеховая солидарность не работает и ментовские готовы быть терпилами и не давать хода делу
Твари продажные. Как понаехи после подобных случаев должны относиться к государству, которое терпит? Дождались, бл@ть как в Европе…Я считаю, что подобные деяния со стороны мусорских, прокурорских и судейских, должны рассматриваться как государственная измена и пожизненным заключением, с.уки
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0
Гофман 16 минут назад
Какое доброе, типично-славянское лицо... Какое счастье что он не бросил в мусоров пластиковый стаканчик... Иначе никакая диаспора не отсудила бы этого маленького детёныша бабуина...
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7k
vasilykopkov 17 минут назад
Всё понятно.
Папа, купивший тачку, занёс прокурору, судье, ну и пострадавшим конечно полиционерам (хотя им - не факт).
Сынок может теперь продолжать свою "полезную деятельность" на благо государства.
Он ведь "трудоустроен", "за мамой ухаживает"
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13k
кот базилий 18 минут назад
"компенсировал вред", т.е купил их с потрохами. Позор ваш "органы".
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802
Flint 18 минут назад
Папин пранкер с улыбкой Геростата...
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
О, так это можно менту оплеуху дать за так, класс
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309
danieldewitte Полчаса назад
Горный козлина из горного института, ппц ска, ничего не меняется. У меня ощущение ещё с начала 90-х, что туда поступают не для того, чтобы там учиться.
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11k
Юрий Полчаса назад
А чему удивляться? Папа Байрамов, все вопросы порешал, все потерпевшие остались довольны, вышестоящее руководство тоже. Разошлись с миром. Ну штраф неподъемный это так, для порядка.
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7k
Андрей 36 минут назад
штраф 15 тысяч за всё разом.... даже за 318 статью?
обалдеть, фантастика.
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34k
Fat Lynx 39 минут назад
36 выстрелов? Хорошо, что никого из непричастных не убили... пулеметчики хе*овы.
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9k
Александр 43 минуты назад
Товарищи,
Нужны идеи как создать общественную организацию по приданию огласки подобных дел.
Все эти "возмущения на кухне" как раз то, чего и добиваются утырки, вытворяющие подобное. По заказу от звёздно-полосатого посольства им необходимо возмущение в адрес главного, сами "исполнители" при этом остаются в тени. А надо как раз их придавать огласки.
Где инфа: кто начальник мусарни, куда относились менты. начальник района и начальник по Спб. Кто судья, кто глава судей по Спб.
Кто этот пёс и кто его родители.
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319
Александр Мешков Александр 14 минут назад
Власть давно куплена за копейки. Да и во власти сейчас как раз выходцы из таких героев которые поднесут и подмажут. Так распадалась Римская империя когда все заполонили иноземцы и захватили все должности. А мы давайте наблюдать за этим со стороны и охать ахать.
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11k
Властелин 43 минуты назад
125$ штрафа за такое ?
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130
Ли Харви Освальд 47 минут назад
Очередной Мастурбек Обрыгай-углы. В открытую уже на мусоров ссут, а те только руками отмахиваются
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12k
Krapiv 54 минуты назад
недорого, дайте два
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459
Александр Богомолов 58 минут назад
Я так думаю - это студент кого надо студент.
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