Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием

Приговор действительно суров.
Инцидент случился 26 февраля 2023 года в Питере. Наряд ДПС остановил БМВ для проверки документов. Водитель притормозил, а когда его попытались вывести из машины - дал по газам и умчался, задев при этом обоих полицейских.
Началась погоня со скоростью до 200 км/час, к ней присоединились и другие наряды ДПС. Упрямый водитель всё никак не хотел тормозить и силовики начали стрелять по колёсам. В итоге сделали 36 выстрелов, пробили лихачу покрышки и только тогда он остановился.
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Экспертиза показала, что студентик Горного университета был трезв и не под веществами. Он поведал сотрудникам, что авто ему купил папа, а «догонялки» с полицейскими назвал просто «ошибкой».
Парню выписали административные протоколы - за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку стёкол. Двух полицейских, которых он задел, когда началась погоня, отправили к медикам. На следующий день на буйного студента завели дело по 318-й статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
9 августа появился приговор. Обвиняемого Байрамова признали виновным в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти», оба полицейских получили ссадины и кровоподтеки, симметрично: один - на передней поверхности правого колена, другой - на передней поверхности левого колена. Также судья учёл, что Байрамов гражданин России, трудоустроен, не стоит на учёте в дурке и наркодиспансере, ухаживает за мамой с хроническим заболеванием и до этого не привлекался. Ещё парень раскаялся, признал вину и компенсировал пострадавшим моральный вред.
Поэтому приговор был особенно суров - штраф в размере 15 тысяч рублей. За гонки по ночному Питеру, нанесение травм полицейским и простреленные покрышки.
Почти как в GTA.
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Папа, купивший тачку, занёс прокурору, судье, ну и пострадавшим конечно полиционерам (хотя им - не факт).
Сынок может теперь продолжать свою "полезную деятельность" на благо государства.
Он ведь "трудоустроен", "за мамой ухаживает"
обалдеть, фантастика.
Нужны идеи как создать общественную организацию по приданию огласки подобных дел.
Все эти "возмущения на кухне" как раз то, чего и добиваются утырки, вытворяющие подобное. По заказу от звёздно-полосатого посольства им необходимо возмущение в адрес главного, сами "исполнители" при этом остаются в тени. А надо как раз их придавать огласки.
Где инфа: кто начальник мусарни, куда относились менты. начальник района и начальник по Спб. Кто судья, кто глава судей по Спб.
Кто этот пёс и кто его родители.