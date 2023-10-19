Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием

Инцидент случился 26 февраля 2023 года в Питере. Наряд ДПС остановил БМВ для проверки документов. Водитель притормозил, а когда его попытались вывести из машины - дал по газам и умчался, задев при этом обоих полицейских.

Началась погоня со скоростью до 200 км/час, к ней присоединились и другие наряды ДПС. Упрямый водитель всё никак не хотел тормозить и силовики начали стрелять по колёсам. В итоге сделали 36 выстрелов, пробили лихачу покрышки и только тогда он остановился.