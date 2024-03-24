«Какой гаишник, ахпер?»: в Ставропольском крае водитель «Mercedes-Benz GL» насмерть сбил инспектора ДПС и скрылся

Когда его поймали, он называл полицейских «братишками» и не понимал, за что его задержали.
Вчера, на трассе «Кавказ», инспектор ДПС остановил «Ford Focus» и стал беседовать с вышедшим из него водителем. Они стояли на островке безопасности, разделяющем транспортные потоки. И в них на полной скорости влетел Гелендваген.
От полученных травм, инспектор и остановленный водитель скончались на месте. А мужик за рулём Мерседеса дал по газам и скрылся. Очевидец утверждает, что наезд был намеренным, но в МВД это пока не подтвердили.
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Вскоре беглеца задержали на въезде в Минеральные воды. Между ним и полицейскими произошёл следующий диалог:
- Вот человек стоит на МКАДе, где-то на трассе большой, ахпер (брат или братишка по армянски, прим.), какой гаишник, ахпер? Клянусь, никто не было, ахпер. Я никого не зацепил.
- Послушай, ну вот тебе и «ахпер». Ты же видишь прекрасно свои повреждения на машине.
- Это крови нет же, ахпер.
- А что, кровь должна быть?
- Да конечно! Если меня будут бить, я буду умирать, кровь должна быть.
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По факту смертельного ДТП Следком возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Водителя Мерседеса допрашивают, ему светит от 8 до 15 лет колонии.
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Выбираясь из Крыма в 2017 году, объезжая пробки по второстепенным дорогам ночью очень четко почувствовал как въехал в Ростовскую область. Думал привет покрышкам или дискам. Но кроссовер - обошлось.