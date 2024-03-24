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«Какой гаишник, ахпер?»: в Ставропольском крае водитель «Mercedes-Benz GL» насмерть сбил инспектора ДПС и скрылся

«Какой гаишник, ахпер?»: в Ставропольском крае водитель «Mercedes-Benz GL» насмерть сбил инспектора ДПС и скрылся

Автор:
24 марта 2024 22:06
Сообщество : Аварии
Метки: mercedes-benz gl   Видео   ДПС   ДТП   Мерседес   Следком   водитель   
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Когда его поймали, он называл полицейских «братишками» и не понимал, за что его задержали.

Вчера, на трассе «Кавказ», инспектор ДПС остановил «Ford Focus» и стал беседовать с вышедшим из него водителем. Они стояли на островке безопасности, разделяющем транспортные потоки. И в них на полной скорости влетел Гелендваген.

От полученных травм, инспектор и остановленный водитель скончались на месте. А мужик за рулём Мерседеса дал по газам и скрылся. Очевидец утверждает, что наезд был намеренным, но в МВД это пока не подтвердили.

Вскоре беглеца задержали на въезде в Минеральные воды. Между ним и полицейскими произошёл следующий диалог:

- Вот человек стоит на МКАДе, где-то на трассе большой, ахпер (брат или братишка по армянски, прим.), какой гаишник, ахпер? Клянусь, никто не было, ахпер. Я никого не зацепил.

- Послушай, ну вот тебе и «ахпер». Ты же видишь прекрасно свои повреждения на машине.

- Это крови нет же, ахпер.

- А что, кровь должна быть?

- Да конечно! Если меня будут бить, я буду умирать, кровь должна быть.

По факту смертельного ДТП Следком возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Водителя Мерседеса допрашивают, ему светит от 8 до 15 лет колонии.

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Метки: mercedes-benz gl   Видео   ДПС   ДТП   Мерседес   Следком   водитель   
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24  комментария
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Чего-то с ним очень мягко разговаривают...
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112
Евгений Бобр 12 минут назад
Почему не крутят ласты и мордой в пол? Он убил сотрудника полиции. В США его бы просто уже застрелили или пожизненое! А у нас 15 лет епт
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151
tttyyyy 16 минут назад
Гнида! Почему колонии? Скрылся - строгий режим!
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2k
Вадим Курбатов 18 минут назад
«…мужик за рулём Мерседеса» - какой же это «мужик»!? Это не мужик, это опущенное ху*ло обезьянье!
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641
стеклоВАТА 45 минут назад
очередная мразь чуркистанской национальности
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6k
Григорий Час назад
ну ничего, сейчас извинится и забудется.
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322
FlakoBoy Час назад
Чего они с этим уродом разговаривают, всё равное хрен поймешь что это животное там блеет? Пулю в башку черному и закончили диалог.
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
защитники обезьян бородатых подтянулись минусы наставили . Что жополизы чернильницы обидно за своих ?
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5k
4ijik Час назад
Да как вы задрали со своей толерантностью... Черножопых аннигилировать! Мартышки
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103
Анатолий 2 часа назад
бибизян.
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35k
Юр21 2 часа назад
Ну вот, а так хорошо было у армян деньги брать, а тут вот оно что... Ставрополье, Ростовская область - самые взятковымогающие менты, фиг знает почему - но эти регионы просто позор России какой то!
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137
Alex 2 часа назад
намеренное убийство, потому что русские.
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
и опять черножопая обезьяна . кто бы сомневался .
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2698 постов (2650 в горячем)

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