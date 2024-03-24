«Какой гаишник, ахпер?»: в Ставропольском крае водитель «Mercedes-Benz GL» насмерть сбил инспектора ДПС и скрылся

Вскоре беглеца задержали на въезде в Минеральные воды. Между ним и полицейскими произошёл следующий диалог:

- Вот человек стоит на МКАДе, где-то на трассе большой, ахпер (брат или братишка по армянски, прим.), какой гаишник, ахпер? Клянусь, никто не было, ахпер. Я никого не зацепил.

- Послушай, ну вот тебе и «ахпер». Ты же видишь прекрасно свои повреждения на машине.

- Это крови нет же, ахпер.

- А что, кровь должна быть?

- Да конечно! Если меня будут бить, я буду умирать, кровь должна быть.