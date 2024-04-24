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В Ставропольском крае задержали банду работорговцев

В Ставропольском крае задержали банду работорговцев

Автор:
24 апреля 2024 17:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ставропольский край   задержание   опг   работорговля   разбой   
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Главарём банды был 72-летний пенсионер.

Организованную преступную группу, занимавшуюся продажей людей в рабство, задержали в Ставропольском крае. По данным следователей ОПГ состояло из четырёх банд, орудовавших в Труновском, Шпаковском, Изобильненском округах, а также в Невинномысске.


Преступники искали людей, которые желали трудоустроиться, предлагали работу, забирали у них документы и продавали заказчикам. Жертвам приходилось работать на фермах и стройках за еду. Известно, что от действий работорговцев пострадали как минимум восемь человек — 2 иностранца и 6 граждан РФ.



"Затем участники преступного сообщества заключили сделки купли-продажи людей и передали их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе, в том числе организовав незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Аналогичным способом они покушались совершить противоправное деяние в отношении жителя Челябинской области, чтобы в дальнейшем продать его в Краснодарском крае", — рассказали в главке ставропольского МВД.

В МВД сообщили, что главарём и объединителем четырёх банд из разных районов региона был 72-летний пенсионер. ОПГ помимо торговли людьми занималась разбоями. Возбуждено 12 уголовных дел. Четырёх фигурантов отправили в СИЗО, ещё пятеро будут ждать суда под домашним арестом.

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Метки: Видео   Ставропольский край   задержание   опг   работорговля   разбой   
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16  комментариев
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24k
Shtoppi Час назад
теперь старый ублюдок, вместе с подельниками, будут сами за забором сидя батрачит за казенный харч. таких уродов нужно спецом на лесоповал гнать - тайгу лобзиком валить или в шахты - руду кирками добывать.
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15k
кот базилий 6 минут назад
Воот , а говорят про кирпичные заводы - сказка.
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29k
Alex 13 минут назад
Что за дичь??
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2k
KE2646 19 минут назад
Насчет рабов в дагестан еще пусть заедут, на любой кирпичный завод. Только пусть Бастыркина возьмут, чтобы возбудился.
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5k
Максим Макашев 21 минуту назад
и66альники членов ОПГ - в студию! Страна должна знать своихХЕРоев!
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2k
Александр 22 минуты назад
ставлю на черное в черном.
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4k
Михаил Полчаса назад
ну забрали папорт.... пошел новый получил... чет другое походу у них забирали...
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Хватает сволоты на земле
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1k
Шершень Час назад
9 бандитов - 4 банды? По 2 человека?
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13k
Seoray Час назад
Пенсионер?.. Мент что ли?
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18k
Вася Час назад
армян или азер. На юге отморозков и всяких хитрожопых чернозадых больше, чем на всей остальной территории РФ
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2025 постов (2032 в горячем)
Лесник
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