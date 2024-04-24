В Ставропольском крае задержали банду работорговцев

Организованную преступную группу, занимавшуюся продажей людей в рабство, задержали в Ставропольском крае. По данным следователей ОПГ состояло из четырёх банд, орудовавших в Труновском, Шпаковском, Изобильненском округах, а также в Невинномысске.

Преступники искали людей, которые желали трудоустроиться, предлагали работу, забирали у них документы и продавали заказчикам. Жертвам приходилось работать на фермах и стройках за еду. Известно, что от действий работорговцев пострадали как минимум восемь человек — 2 иностранца и 6 граждан РФ.