В Ставропольском крае задержали банду работорговцев

Главарём банды был 72-летний пенсионер.
Организованную преступную группу, занимавшуюся продажей людей в рабство, задержали в Ставропольском крае. По данным следователей ОПГ состояло из четырёх банд, орудовавших в Труновском, Шпаковском, Изобильненском округах, а также в Невинномысске.
Преступники искали людей, которые желали трудоустроиться, предлагали работу, забирали у них документы и продавали заказчикам. Жертвам приходилось работать на фермах и стройках за еду. Известно, что от действий работорговцев пострадали как минимум восемь человек — 2 иностранца и 6 граждан РФ.
"Затем участники преступного сообщества заключили сделки купли-продажи людей и передали их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе, в том числе организовав незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Аналогичным способом они покушались совершить противоправное деяние в отношении жителя Челябинской области, чтобы в дальнейшем продать его в Краснодарском крае", — рассказали в главке ставропольского МВД.
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В МВД сообщили, что главарём и объединителем четырёх банд из разных районов региона был 72-летний пенсионер. ОПГ помимо торговли людьми занималась разбоями. Возбуждено 12 уголовных дел. Четырёх фигурантов отправили в СИЗО, ещё пятеро будут ждать суда под домашним арестом.
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