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«Единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство»: следствие выдвинуло обвинение в хищении 1,6 млрд рублей из «Роснано»

«Единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство»: следствие выдвинуло обвинение в хищении 1,6 млрд рублей из «Роснано»

Автор:
01 апреля 2024 18:50
Сообщество : Криминал
Метки: Анатолий Чубайс   Видео   Израиль   воровство   госкорпорация   роснано   уголовное дело   
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Это уже не первое уголовное дело о воровстве в госкорпорации.

На одном из корпоративов «Роснано» Анатолий Чубайс заявил:

У нас очень много денег, их просто вот совсем много!

В то время он был главой госкорпорации. А в марте 2022 года уехал в Турцию, вскоре перебрался в Израиль.

Позже о причинах отъезда Чубайса спросили президента России Владимира Путина. Вот его ответ:

Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойше Израилевич. Может быть (отъезд, прим.), связан с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры.

Разбирательства в Роснано действительно были. А сегодня депутат Хинштейн сообщил об уголовном деле о хищении денег из госкорпорации:

Следственный департамент МВД предъявил обвинения по громкому дела о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками. Организатором преступления названо «неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано».

Согласно материалам дела, для вывода средств из «Роснано» в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.

И привёл эту схему:

Всем четверым предъявлены обвинения по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата), большинству - заочно. В РФ сейчас находится только Дьяченко. Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые (Киселёв, Рапопорт, Швец) скрываются за рубежом. Следствие уже инициировало процедуру их объявления в международный розыск и экстрадиции.

Хинштейн добавил, что уголовные дела, связанные с «Роснано», уже были. Вероятно, будут и новые.

Прошлой осенью к 7 годам за растрату ₽424 млн. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева: он обвиняется в хищении ₽180 млн.

Надеюсь, перечень подобных дел будет только нарастать, ведь единственной нанотехнологией, успешно применённой командой Чубайса, оказалось макроворовство.

Сообщают, что Анатолий Чубайс продолжает жить в Израиле и финансирует новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете. Как заявили в учебном заведении: «Центр будет нацелен на то, чтобы попытаться понять будущее России».

Источник:

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Метки: Анатолий Чубайс   Видео   Израиль   воровство   госкорпорация   роснано   уголовное дело   
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6  комментариев
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31k
AzuveR Полчаса назад
" Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками. " Ага, а Чубайс просто стоял и дрочил в сторонке.
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25k
SolomonA 9 минут назад
Ну надо же как быстро! Даже пяти лет не прошло...
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471
mik6059 15 минут назад
Конечно же, рыжий ничего не знал))))))) Сейчас найдут крайних, осудят и выпустят в зале суда по УДО. Как обычно. А потом рыжий вернётся и дадут ему медальку за выполнение сверхсекретных миссий за рубежом и дадут очередную вкусную должность, где он будет воровать с ещё бОльшим усердием. По уму - его тупо сначала закрыть и пытать: куда, как, сколько, через кого распределялись все денежные потоки. Кстати, закрыть вместе со всем семейством, чтоб ни один член его семьи никогда не смог воспользоваться украденными деньгами
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2k
Росомаха Полчаса назад
А толку то? Лепший друг... Поговорили, разошлись....
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35k
Юр21 Полчаса назад
Чёт наша Фемида какая то эстонская, с о-о-очень поздним зажиганием. Когда воровал - никто не видел, когда выводил деньги - никто не видел, когда сдриснул на историческую родину - никто не видел... А тут как солнце из-за туч! Бля, мерзко смотреть на такие дешёвые спектакли!
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95k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Все-таки Рыжий - красаучег
Вся страна знала, что ворюга, еще с 90-х годов
И судьбу РосНАНО знали заранее
.
Говорю это как акционер РАО "ЕЭС России", мои акции ( от ваучерной приватизации 1992 года) Чубайс превратил просто "в пыль"
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2735 постов (2687 в горячем)

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