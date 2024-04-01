«Единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство»: следствие выдвинуло обвинение в хищении 1,6 млрд рублей из «Роснано»

Это уже не первое уголовное дело о воровстве в госкорпорации.
На одном из корпоративов «Роснано» Анатолий Чубайс заявил:
У нас очень много денег, их просто вот совсем много!
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В то время он был главой госкорпорации. А в марте 2022 года уехал в Турцию, вскоре перебрался в Израиль.
Позже о причинах отъезда Чубайса спросили президента России Владимира Путина. Вот его ответ:
Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойше Израилевич. Может быть (отъезд, прим.), связан с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры.
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Следственный департамент МВД предъявил обвинения по громкому дела о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками. Организатором преступления названо «неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано».
Согласно материалам дела, для вывода средств из «Роснано» в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.
И привёл эту схему:
Всем четверым предъявлены обвинения по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата), большинству - заочно. В РФ сейчас находится только Дьяченко. Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые (Киселёв, Рапопорт, Швец) скрываются за рубежом. Следствие уже инициировало процедуру их объявления в международный розыск и экстрадиции.
Хинштейн добавил, что уголовные дела, связанные с «Роснано», уже были. Вероятно, будут и новые.
Прошлой осенью к 7 годам за растрату ₽424 млн. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева: он обвиняется в хищении ₽180 млн.
Надеюсь, перечень подобных дел будет только нарастать, ведь единственной нанотехнологией, успешно применённой командой Чубайса, оказалось макроворовство.
Сообщают, что Анатолий Чубайс продолжает жить в Израиле и финансирует новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете. Как заявили в учебном заведении: «Центр будет нацелен на то, чтобы попытаться понять будущее России».
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Вся страна знала, что ворюга, еще с 90-х годов
И судьбу РосНАНО знали заранее
.
Говорю это как акционер РАО "ЕЭС России", мои акции ( от ваучерной приватизации 1992 года) Чубайс превратил просто "в пыль"