«Единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство»: следствие выдвинуло обвинение в хищении 1,6 млрд рублей из «Роснано»

Следственный департамент МВД предъявил обвинения по громкому дела о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками. Организатором преступления названо «неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано».

Согласно материалам дела, для вывода средств из «Роснано» в 2012-15 гг. использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных компаний.