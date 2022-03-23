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Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию

Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию (8 фото)

Автор:
23 марта 2022 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Захарова   Соловьев   Турция   заганов   политика   стамбул   увольнение   чубайс   
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Вместе с женой он уехал в солнечный Стамбул.

В последнее время Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития.

Сегодня стало известно, что он уволился по собственному желанию и вылетел в Турцию вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Вот неподтвержденное фото, на нём Чубайс у банкомата в Стамбуле.

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Когда журналисты обратились за комментарием к Дмитрию Пескову, тот подтвердил увольнение Чубайса.

А по поводу отъезда сказал: «Уехал он из России или нет – его личное дело».

Остальное тоже не остались в стороне. Вот что сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

«Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!»

Мария Захарова тоже обрадовалась:

«Вот бы еще подтвердилась новость о том, что Чубайс оставил Россию. Но как-то не верится, что в один день так может подфартить».

Не забыл отметиться и Владимир Соловьёв:

«Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…»

Заметим, что данные об отъезде Чубайса из России пока не подтверждены. Хотя очень похожи на правду. Кстати, когда журналисты обратились за комментарием к знакомым Чубайса, те заявили, что “Он собирался вернуться в Россию”.

Ну что, подождём, когда вернётся с коврами и кальяном? отдохнувшим и энергичным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Захарова   Соловьев   Турция   заганов   политика   стамбул   увольнение   чубайс   
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30  комментариев
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40k
Alex 52 минуты назад
жаль. что живым ушел
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1k
Froll 8 минут назад
Расчёты за энергоресурсы в рублях,Чубайс уволился и свалил

Мне кажется мы на пороге новой эры.
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12k
Kucher 11 минут назад
Вернуть эту мразь рыжую назад!!! Его место на нарах, а не за бугром.
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694
КАКАнгел 13 минут назад
думаю его еще немного раскулачат. вот чего умеют наши чиновники, так это отпиливать деньги у бывших товарищей.
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10k
Андрей А 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Соко Асахара 14 минут назад
А Петрову с Башировым, случайно, в Турцию не надо слетать? Шпили какие-нибудь интересные посмотреть, падлу рыжую Новичком обработать?
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27k
Григорий 19 минут назад
Если даже не ворошить святые 90-е, то в последнее время он занимался все больше провальными проектами. Рогозин космодром достроил, запуски идут. А от Роснано только планшет, что плох на стадии выпуска, телефон негодный и только Эльбрус хорошая вещь. Но когда я вижу на материнский плате Эльбруса микросхему с надписью Texas Instruments, то хочется взять эту рыжую падлу и встряхнуть за шкирку! Пусть было-бы 3-4 микросхемы, но своих, китайских, заменяемых!
Кто начнет в сторону Эльбруса плевать, для начала вопрос изучите и смысл его, а то что в CyberPunk не погонять, то такое, не для того его точили.
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122k
DeOrio 20 минут назад
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1k
Вообще-то Капитан 21 минуту назад
Главный рептилоид-куратор отзывает своего представителя по России для консультаций.
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7k
Churi VALO 22 минуты назад
Никто не ищет?
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236
eternal Полчаса назад
Я так понял пиндосы и еврогеи дали клич своим миньенам на отъезд из России, и в мечтах уже не видят ее на карте мира.
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1k
Алексей Полчаса назад
То есть теперь всем проворовавшимся министрам-чиновникам-депутатам можно спокойно уехать туда и жить на наши деньги? [мат]
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7k
Александр Полчаса назад
Чубайс внезапно не вписался в рынок=)))))))) Кто постарше - поймет всю иронию=)
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960
Copycat Полчаса назад
Слушайте расскажите мне казахстанцу, а чубайс у вас вообще за все время что то хорошего или умного сделал?
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185
bigmazy1 Copycat 19 минут назад
Мы сами не знаем ...
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13k
info-kozirev Полчаса назад
Падла рыжая свалила,и даже не присела на дорожку то,прав главный коммунист страны,нехера его выпускать было,здесь кончить надо было.
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114
Мария Виндзор 36 минут назад
Ждем Эрнста. Масштаб, канеш, поменьше, но рада буду намного больше! )))
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2k
Anatoly Tananykhin 36 минут назад
Думаю у него столько денег, что можно часть Анкары выкупить и жить спокойно.
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2k
Андрей 41 минуту назад
Политик ???
хрена специализация у ВОРА
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68k
Viktor 45 минут назад
Долго воровал!
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35k
Нанук Паналык Час назад
Крысы бегут с корабля...К чму бы это?
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98
bgv Нанук Паналык 55 минут назад
надеюсь к ледорубу
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August

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