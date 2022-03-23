Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию

«Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…»

Заметим, что данные об отъезде Чубайса из России пока не подтверждены. Хотя очень похожи на правду. Кстати, когда журналисты обратились за комментарием к знакомым Чубайса, те заявили, что “Он собирался вернуться в Россию”.