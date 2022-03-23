Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию

Вместе с женой он уехал в солнечный Стамбул.
В последнее время Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития.
Сегодня стало известно, что он уволился по собственному желанию и вылетел в Турцию вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Вот неподтвержденное фото, на нём Чубайс у банкомата в Стамбуле.
А по поводу отъезда сказал: «Уехал он из России или нет – его личное дело».
«Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!»
Мария Захарова тоже обрадовалась:
«Вот бы еще подтвердилась новость о том, что Чубайс оставил Россию. Но как-то не верится, что в один день так может подфартить».
Не забыл отметиться и Владимир Соловьёв:
«Как-то даже неловко. Чубайс уехал и даже не посидел на дорожку…»
Заметим, что данные об отъезде Чубайса из России пока не подтверждены. Хотя очень похожи на правду. Кстати, когда журналисты обратились за комментарием к знакомым Чубайса, те заявили, что “Он собирался вернуться в Россию”.
Ну что, подождём, когда вернётся
с коврами и кальяном? отдохнувшим и энергичным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне кажется мы на пороге новой эры.
Кто начнет в сторону Эльбруса плевать, для начала вопрос изучите и смысл его, а то что в CyberPunk не погонять, то такое, не для того его точили.
хрена специализация у ВОРА