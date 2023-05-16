Анатолий Чубайс попал в израильское отделение МВД

А в марте 2022-го он вместе с супругой Авдотьей Смирновой улетел из России. Его видели то на Кипре, то в Турции, то в Израиле. Вокруг возвращения Чубайса ходило много слухов и домыслов. Возможно, они больше не актуальны.

Сегодня в сети появилось фото, на котором Чубайс, предположительно, получает израильский паспорт.