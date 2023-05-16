Анатолий Чубайс попал в израильское отделение МВД

Сообщают, что он пришёл туда по собственному желанию.
Анатолия Борисовича знают, в основном, по «лихим 1990-м» и приватизации. Как рассказывал бывший губернатор Свердловской области, Эдуард Россель, тогда ему с трудом удалось спасти от Чубайса огромное предприятие «Уралвагонзавод».
А он (Чубайс) мне и говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае.
После этого глава области не попрощался и ушёл со встречи с Анатолием Борисовичем. Позже Чубайс занимал разные должности, был и главой корпорации «Роснано».
А в марте 2022-го он вместе с супругой Авдотьей Смирновой улетел из России. Его видели то на Кипре, то в Турции, то в Израиле. Вокруг возвращения Чубайса ходило много слухов и домыслов. Возможно, они больше не актуальны.
Сегодня в сети появилось фото, на котором Чубайс, предположительно, получает израильский паспорт.
Если информация подтвердится, Чубайс уже вряд ли вернётся в Россию.
Источник:
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ну, собственно, видали мы его тут в гробу, у белых тапках.
И нищих не принимают, кстати.
Илья Клебанов - Израиль
Альфред Кох - Германия
Аркадий Дворкович -США
Александр Хлопонин - Израиль
Алексей Кудрин - Израиль
Яков Уринсон - Израиль
Максим Акимов - Израиль
Игорь Шувалов - Австрия
Виктор Христенко - Испания
Ольга Голодец - Испания
Про то, что у них там были капиталы и недвижимость я вообще молчу...