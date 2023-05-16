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Анатолий Чубайс попал в израильское отделение МВД

Анатолий Чубайс попал в израильское отделение МВД

Автор:
16 мая 2023 16:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анатолий Чубайс   Израиль   Турция   банкротство   паспорт   приватизация   роснано   уралвагонзавод   
1556
6

Сообщают, что он пришёл туда по собственному желанию.

Анатолия Борисовича знают, в основном, по «лихим 1990-м» и приватизации. Как рассказывал бывший губернатор Свердловской области, Эдуард Россель, тогда ему с трудом удалось спасти от Чубайса огромное предприятие «Уралвагонзавод».

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А он (Чубайс) мне и говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае.

После этого глава области не попрощался и ушёл со встречи с Анатолием Борисовичем. Позже Чубайс занимал разные должности, был и главой корпорации «Роснано».

А в марте 2022-го он вместе с супругой Авдотьей Смирновой улетел из России. Его видели то на Кипре, то в Турции, то в Израиле. Вокруг возвращения Чубайса ходило много слухов и домыслов. Возможно, они больше не актуальны.

Сегодня в сети появилось фото, на котором Чубайс, предположительно, получает израильский паспорт.

Если информация подтвердится, Чубайс уже вряд ли вернётся в Россию.

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Метки: Анатолий Чубайс   Израиль   Турция   банкротство   паспорт   приватизация   роснано   уралвагонзавод   
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34  комментария
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2k
Alex Час назад
Ган**н вонючий
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1k
ВазгенСемёнович Минуту назад
Мужик красавчик с точки зрения врагов, жуликов, мошенников и паразитов. С точки зрения честных людей он давно должен отрицательно находиться на свободе. Что поделать, сегодня реалии такие, пока паразиты не выведутся, хорошего ждать не приходится. После такого мощного поднятия родины её ещё долго надо восстанавливать.
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2k
Владимир 4 минуты назад
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14k
a_komolow 5 минут назад
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38k
Вепс 6 минут назад
Этого рыжего нужно было закрыть пожизненно за одну только приватизацию. Но видимо очень много знал, и купил себе свободу.
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12k
Андрей А 6 минут назад
В другом месте я хотел бы эту падлу видеть!
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12k
Shtoppi 7 минут назад
<<Если информация подтвердится, Чубайс уже вряд ли вернётся в Россию.>>
---------
ну, собственно, видали мы его тут в гробу, у белых тапках.
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4k
Двестиграмм 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Autumn2015 8 минут назад
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9k
Мариус 14 минут назад
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−4
Андрей Ши 17 минут назад
В Ад документы бы ему справить...
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3k
Gusev 18 минут назад
Сидел я как-то в кафе, пиво пил. Подходит рыжий мужик - один в один (как все рыжие, папа у них один), просит солонку. Я - в ах@е , Чубайс передо мной. Дай, думаю, замочу, буду иметь почёт и уважение. Так , этот тип, считал мои мысли, говорит - да не Чубайс я. И так , уж, три раза пиз@ы дали. История 1996 года.
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6k
heta 18 минут назад
Люди, а можете объяснить на пальцах, почему всё отребье стремится в Израиль? Страна - как остойник какой-то, как мусоропровод для всякого неликвида. Я не с целью оскорбить страну или народ, я о ней мало что знаю. Меня интересуют наши, которые туда, как мухи на говно летят. Хочу понять мотивацию, например тех, кто туда едет с аргументом "не могу жить в стране, воюющей с соседями". Вот есть же много людей, уехавших в самые разные страны мира. Они себе живут, развиваются, занимаются семьей, беизнесом, своими делами, и не поливают грязью ни страну, куда приехали, ни откуда приехали. И только Израиль - как как осиное гнездо какое-то, если смотреть на рускоязычных, уехавших в него....
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0
Святослав Гречишников 20 минут назад
Толька - "ссы в глаза - скажет Божья роса"
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268
устал я от вас 24 минуты назад
жив таки падла...
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
аких как он, нужно возвращать обратно в страну с мешком на голове, если не получается вернуть обратно с мешком на голове, то прямо в израиле пустить в расход со всей семьёй.

Ссылка www.youtube.com
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74k
Доктор Джонс 39 минут назад
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32k
MatveiVainrub 45 минут назад
Интересно а где живёт в Израиле этот кознокрад ??? Может кто скинет в сеть адрессок . Так его , как и пугалкину "кинут" на нал . Как гарица -"грабь награбленое "!!!
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6k
Бу 45 минут назад
упырь мерзкий
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28k
Юрьевич 47 минут назад
Бывшие российские вице-премьеры живут:
Илья Клебанов - Израиль
Альфред Кох - Германия
Аркадий Дворкович -США
Александр Хлопонин - Израиль
Алексей Кудрин - Израиль
Яков Уринсон - Израиль
Максим Акимов - Израиль
Игорь Шувалов - Австрия
Виктор Христенко - Испания
Ольга Голодец - Испания
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29k
Макарыч 48 минут назад
Гнида.
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August

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