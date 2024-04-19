Осквернивших Вечный огонь чеченцев объявили в розыск

Ставропольское МВД и ФСБ объявило в розыск двух чеченцев по делу о реабилитации нацизма. Три гимнаста приехали на соревнования в Невинномысск и в свободное время решили погулять по городу, нагуляв себе уголовную статью.





Как видно на записи с уличной камеры наблюдения, группа парней топчется у Вечного огня, греют там ноги и снимают свои действия на телефон. Однако ФСБ не опубликовала видео целиком, сообщив, что помимо прочего, спортсмены исполняли на территории мемориала "Вечная Слава" акробатические трюки и плевали в Вечный огонь.





