Осквернивших Вечный огонь чеченцев объявили в розыск

Говорят, что их ищут в самой Чечне, но только найти никак не могут.
Ставропольское МВД и ФСБ объявило в розыск двух чеченцев по делу о реабилитации нацизма. Три гимнаста приехали на соревнования в Невинномысск и в свободное время решили погулять по городу, нагуляв себе уголовную статью.
Как видно на записи с уличной камеры наблюдения, группа парней топчется у Вечного огня, греют там ноги и снимают свои действия на телефон. Однако ФСБ не опубликовала видео целиком, сообщив, что помимо прочего, спортсмены исполняли на территории мемориала "Вечная Слава" акробатические трюки и плевали в Вечный огонь.
"Злоумышленники, находясь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске, подносили подошву обуви к Вечному огню, а также совершали вокруг него акробатические трюки, при этом действия сопровождались съемкой на мобильный телефон. В результате чего мужчины умышленно совершили осквернение символа воинской славы России", – сообщили в ставропольском главке ФСБ России.
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Инцидент произошёл во второй половине марта. Одного из нарушителей силовики задержали практически сразу и он уже находится в СИЗО. Двое других подозреваемых оказались удачливей и успели сбежать из Ставропольского края в родную Чечню, где залегли на дно. Смогут ли их найти силовики — большой вопрос. Всем троим грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ.
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Вместо того, чтоб там наводить конституционный порядок, правительство РФ решило замириться с бандитами, и главного из них посадить местным падишахом с абсолютной властью и дотациями за счёт россиян. Не будет там ни порядка, ни нормальной жизни для обычных чеченцев, пока у руля сидит откровенный головорез и бандит.. Хотя, я тут может крамольное скажу.. в Кремле сидят люде не лучше, такие же мрази.. просто в дорогих костюмах ходят, и красивые речи говорят о законности, конституции, правах итд.. по факту, просто правят и богатеют путём эксплуатации народа и расхищения социалистической собственности. Поэтому не будет каких-то радикальных мер к такому же выродку.. они там по понятиям с ним разрулят внутри своей тусовки. Законы, они для быдла написаны, а правящие элитки сами между собой по своему договорятся и замирятся.