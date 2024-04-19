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Осквернивших Вечный огонь чеченцев объявили в розыск

Осквернивших Вечный огонь чеченцев объявили в розыск

Автор:
19 апреля 2024 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Ставропольский край   Чечня   осквернение   розыск   уголовное дело   
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Говорят, что их ищут в самой Чечне, но только найти никак не могут.

Ставропольское МВД и ФСБ объявило в розыск двух чеченцев по делу о реабилитации нацизма. Три гимнаста приехали на соревнования в Невинномысск и в свободное время решили погулять по городу, нагуляв себе уголовную статью.


Как видно на записи с уличной камеры наблюдения, группа парней топчется у Вечного огня, греют там ноги и снимают свои действия на телефон. Однако ФСБ не опубликовала видео целиком, сообщив, что помимо прочего, спортсмены исполняли на территории мемориала "Вечная Слава" акробатические трюки и плевали в Вечный огонь.



"Злоумышленники, находясь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске, подносили подошву обуви к Вечному огню, а также совершали вокруг него акробатические трюки, при этом действия сопровождались съемкой на мобильный телефон. В результате чего мужчины умышленно совершили осквернение символа воинской славы России", – сообщили в ставропольском главке ФСБ России.

Инцидент произошёл во второй половине марта. Одного из нарушителей силовики задержали практически сразу и он уже находится в СИЗО. Двое других подозреваемых оказались удачливей и успели сбежать из Ставропольского края в родную Чечню, где залегли на дно. Смогут ли их найти силовики — большой вопрос. Всем троим грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Ставропольский край   Чечня   осквернение   розыск   уголовное дело   
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17  комментариев
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6k
The Dude 2 часа назад
дон камандыркин уже отреагировал на эту неоднозначную ситуацию и назвал обнародование действий своих приматов постыдной провокацией против чеченцев?
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5k
SmartCat101 Полчаса назад
что их искать то? бери любых на улице только за каждого такого высылать по 1000 со всеми своим выводком обратно в аул без права возврата . они там сами и правосудие востановят и вести своих обезьян в обществе научат сразу-же, т е моментально
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599
danieldewitte Полчаса назад
Что на это толстожопый дон прокукарекает, интересно?
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Даже если пойманную обезьяну тут осудят и посадят, то очень скоро её переведут в колонию на территорию Чечни, где её сразу же отправят на пересмотр дела, оправдают и отпустят. А этих двоих можно не искать, ибо понятно что на самом деле искать их смысла нет.. они там спокойно дома у себя живут и никто их не тронет, если только Дон не прикажет. Там чеченские боевики, которые числятся в розыске ФСБ и даже в международном розыске по линии Интерпола - спокойно себе живут в своих аулах и никто их не трогает. Чечня это не Россия, это феодальный Мордор, который только на бумаге часть РФ, но по сути, это отдельное феодальное княжество на территории РФ со своими законами шариата и верховной властью главенствующего тейпа.
Вместо того, чтоб там наводить конституционный порядок, правительство РФ решило замириться с бандитами, и главного из них посадить местным падишахом с абсолютной властью и дотациями за счёт россиян. Не будет там ни порядка, ни нормальной жизни для обычных чеченцев, пока у руля сидит откровенный головорез и бандит.. Хотя, я тут может крамольное скажу.. в Кремле сидят люде не лучше, такие же мрази.. просто в дорогих костюмах ходят, и красивые речи говорят о законности, конституции, правах итд.. по факту, просто правят и богатеют путём эксплуатации народа и расхищения социалистической собственности. Поэтому не будет каких-то радикальных мер к такому же выродку.. они там по понятиям с ним разрулят внутри своей тусовки. Законы, они для быдла написаны, а правящие элитки сами между собой по своему договорятся и замирятся.
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43k
Сергей 37 минут назад
Раз на соревнования приехали, значит все данные какие нужны есть. Необходима только команда: взять! И все дела.
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9k
Alex 38 минут назад
Сжечь живьем обезьян.
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14k
motorocker 39 минут назад
Пора уже ученым мужам понять, что пересадка человеческого сердца и гипофиза обезьяне, не принесла задуманных результатов, как и предыдущий опыт над собаками. Животное так и осталось животным.
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12k
Том Сойер 48 минут назад
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11k
Сол Гудман 49 минут назад
Наказать директора зоопарка, кто позволил выпустить обезьян на волю?
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7k
Трям Час назад
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24k
hebpat Час назад
На видео четверо, одного задержали, ищут двоих, что одного уже отмазали?
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13k
Rus77 Час назад
Ну а как предатели могут относиться к памяти Победителей!
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15k
кот базилий Час назад
А Кадырыч чего молчит? Он любит таких наказывать.
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6k
Григорий 2 часа назад
вели себя как в вольере.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Удивительно, что найти не могут, я из прессы знаю, что там очень сильные силовики! Найдут конечно и передадут органам следствия по месту совершения преступления.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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