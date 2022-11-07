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"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля

"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Автор:
07 ноября 2022 12:49
Сообщество : Политика
Метки: Бен-Гурион   Израиль   госкорпорация   политика   реакция соцсетей   роснано   чубайс   
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Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.

После отъезда из России господин Чубайс некоторое время "залёг на дно". Его не видели, о нём не слышали. Сам Онотоле на рожон не лез, интервью не давал и старался не привлекать к себе внимания. Потому любое, даже мимолётное, появление Анатолия Борисыча в публичном месте тут же обрастает горой комментариев и/или слухов.


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Снимок, сделанный в аэропорту Бен-Гурион, не стал исключением.

"Фотография дня. Чубайс в аэропорту Израиля на фоне швабры и ведра уборщика грустно смотрит куда-то. В прошлое или будущее, но руки сзади, как у заключённого. Никто нас не может судить больше, чем мы себя сами", - прокомментировал фото в своём телеграм-канале политтехнолог Марат Баширов.


Военный эксперт Игорь Коротченко также отметил знаковость снимка. "Р - Релокация. Чубайс - в Израиле. Аэропорт Бен-Гурион", - прокомментировал он это фото в Telegram.


Судя по комментариям в соцсетях, отношение к политику в России, однозначное.


Обозреватель Юрий Пронько считает Чубайса самой одиозной фигурой в новейшей истории России. По его словам, экс-президент "Роснано" олицетворяет предательство, воровство и холуйство перед Западом.

Везде, где появлялся этот господин, уверен эксперт, моментально формировалось "тухлое болото". А деятельность Чубайса в госкорпорации "Роснано" стала "аферой века". В общей сложности он получил более 400 млрд рублей господдержки, более 132 млрд - это прямое финансирование, то есть живые деньги, которые "исчезли в неизвестном направлении".


"К сожалению, в кабинетах власти так и не поняли, что публичный суд над этим аферистом станет ключевым моментом реальной защиты суверенитета страны от глобальных русофобских сил. Ему позволили убежать из России. Надеюсь, рано или поздно его вернут в страну. Осудят за совершённые аферы. Иначе не будет справедливости, на которую в России самый высокий запрос", - поясняет Пронько.


А как вы думаете, друзья, вернут в Россию господина Чубайса?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бен-Гурион   Израиль   госкорпорация   политика   реакция соцсетей   роснано   чубайс   
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35  комментариев
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
К нему бы человека с ледорубом послать..Да приказ отдать некому.
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9k
Juli 5 минут назад
У всех моих знакомых был рыжий кот по кличке Чубайс)
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9k
Juli 6 минут назад
ясен йух, что вывод денег таких масштабов согласован на всех уровнях.
С учетом того что чубика приглашали на заседание Бильдербергского клуба, там вообще все сложно.
При сегодняшнем открытого противостоянии России и Запада - время обсуждений прошло. Представитель-переговорщик нам больше не нужен среди негласных командиров запада.
У меня вопрос в другом. Его выгнали как списанный материал, либо разрешили свалить в закат за приличный откуп?
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621
Sergius SPb 8 минут назад
В РФ пиз.ц под охраной передвигался, а тут гляди,без никого....
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4k
Андрей 9 минут назад
отлучили его от разрушительства вот и грустный такой.
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76
Maxim Russo 14 минут назад
Шо?! И этот к евреям примазался? Билет в Россию покупал? Скоро все вернуться, в Россию как ни в чем не бывало... Ксюша уже здесь...
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1k
Денис Ануфриев 18 минут назад
поза Байрона,не меньше,все о России думает
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14k
ss 20 минут назад
Да вы не поняли! Это швабра и ведро Чубайса. Деньги кончились, приходится подрабатывать.
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10k
Oleg Полчаса назад
А почему деньги давали? А потому что свой, делился. Вот и выпустили спокойно. И шума создавать не стали, даже после отъезда. Как бы говоря, что в принципе и выпустить можем.
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59k
pynh Полчаса назад
Сисян v.2.0?
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620
Гиви 36 минут назад
Нанотехнологично с.п.и.з.д.и.л деньги.
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2k
gafoor 38 минут назад
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−22
духовная скрепка 41 минуту назад
респект ему
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21k
BiZ 42 минуты назад
он там хоть двигается или так и стоит?
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76
Maxim Russo BiZ 11 минут назад
Завис. С иврита переводит расписание рейсов.
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9k
Shtoppi 42 минуты назад
В этой позе он должен стоять на виселице, падла!
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19
Jurij 46 минут назад
Давно было понятно, что пора сажать. А спохватились только сейчас...
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1k
Khamul 58 минут назад
Вы правда считаете, что Чубайс работал сам на себя?
Чубайс- профессиональный и очень квалифицированный наемный менеджер. И занимался он всю жизнь распилом денег на тех направлениях, куда его ставили сначала Ельцин, а потом Путин.
Он не идеолог, не политик и не лидер.
И его, естественно, никто ни на какой суд тащить в жизни не станет - представляете, сколько он знает про наших власть имущих?
А ледорубом валить его тоже им совершенно ни к чему - это ж их человек, сделал свое дело и ушел на пенсию.
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22k
Добрый Алабай Час назад
Крыша у ржавого Толика на самом верху. Так что, можете не мечтать, ничего ему не будет, даже, если он вернётся.
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1k
Николай Час назад
Он слишком много знает.
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11k
a_komolow Час назад
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23k
Serg2001 Час назад
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