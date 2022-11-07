"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Обозреватель Юрий Пронько считает Чубайса самой одиозной фигурой в новейшей истории России. По его словам, экс-президент "Роснано" олицетворяет предательство, воровство и холуйство перед Западом.

Везде, где появлялся этот господин, уверен эксперт, моментально формировалось "тухлое болото". А деятельность Чубайса в госкорпорации "Роснано" стала "аферой века". В общей сложности он получил более 400 млрд рублей господдержки, более 132 млрд - это прямое финансирование, то есть живые деньги, которые "исчезли в неизвестном направлении".

"К сожалению, в кабинетах власти так и не поняли, что публичный суд над этим аферистом станет ключевым моментом реальной защиты суверенитета страны от глобальных русофобских сил. Ему позволили убежать из России. Надеюсь, рано или поздно его вернут в страну. Осудят за совершённые аферы. Иначе не будет справедливости, на которую в России самый высокий запрос", - поясняет Пронько.

А как вы думаете, друзья, вернут в Россию господина Чубайса?