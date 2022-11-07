"О России, наверное, думает!": грустного Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Покинувшего Россию в самом начале спецоперации Анатолия Чубайса увидели в израильском аэропорту Бен-Гурион. Экс-руководитель "Роснано" задумчиво стоял, скрестив руки за спиной.
После отъезда из России господин Чубайс некоторое время "залёг на дно". Его не видели, о нём не слышали. Сам Онотоле на рожон не лез, интервью не давал и старался не привлекать к себе внимания. Потому любое, даже мимолётное, появление Анатолия Борисыча в публичном месте тут же обрастает горой комментариев и/или слухов.
Снимок, сделанный в аэропорту Бен-Гурион, не стал исключением.
"Фотография дня. Чубайс в аэропорту Израиля на фоне швабры и ведра уборщика грустно смотрит куда-то. В прошлое или будущее, но руки сзади, как у заключённого. Никто нас не может судить больше, чем мы себя сами", - прокомментировал фото в своём телеграм-канале политтехнолог Марат Баширов.
Военный эксперт Игорь Коротченко также отметил знаковость снимка. "Р - Релокация. Чубайс - в Израиле. Аэропорт Бен-Гурион", - прокомментировал он это фото в Telegram.
Судя по комментариям в соцсетях, отношение к политику в России, однозначное.
Обозреватель Юрий Пронько считает Чубайса самой одиозной фигурой в новейшей истории России. По его словам, экс-президент "Роснано" олицетворяет предательство, воровство и холуйство перед Западом.
Везде, где появлялся этот господин, уверен эксперт, моментально формировалось "тухлое болото". А деятельность Чубайса в госкорпорации "Роснано" стала "аферой века". В общей сложности он получил более 400 млрд рублей господдержки, более 132 млрд - это прямое финансирование, то есть живые деньги, которые "исчезли в неизвестном направлении".
"К сожалению, в кабинетах власти так и не поняли, что публичный суд над этим аферистом станет ключевым моментом реальной защиты суверенитета страны от глобальных русофобских сил. Ему позволили убежать из России. Надеюсь, рано или поздно его вернут в страну. Осудят за совершённые аферы. Иначе не будет справедливости, на которую в России самый высокий запрос", - поясняет Пронько.
А как вы думаете, друзья, вернут в Россию господина Чубайса?
Источник:
АНТИФИШКИ
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С учетом того что чубика приглашали на заседание Бильдербергского клуба, там вообще все сложно.
При сегодняшнем открытого противостоянии России и Запада - время обсуждений прошло. Представитель-переговорщик нам больше не нужен среди негласных командиров запада.
У меня вопрос в другом. Его выгнали как списанный материал, либо разрешили свалить в закат за приличный откуп?
Чубайс- профессиональный и очень квалифицированный наемный менеджер. И занимался он всю жизнь распилом денег на тех направлениях, куда его ставили сначала Ельцин, а потом Путин.
Он не идеолог, не политик и не лидер.
И его, естественно, никто ни на какой суд тащить в жизни не станет - представляете, сколько он знает про наших власть имущих?
А ледорубом валить его тоже им совершенно ни к чему - это ж их человек, сделал свое дело и ушел на пенсию.