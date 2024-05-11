Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия в "Евровидении"

В толпе была замечена и Грету Тунберг. Куда же без неё!
В шведском Мальмё 9 мая прошла многотысячная акция за отстранение Израиля от «Евровидения». Шведы выдвинули, помимо этого, множество других требований - от вооруженного восстания против Израиля до высылки евреев "обратно в Польшу" (?)
Митинг был организован сторонниками Палестины, которые протестуют из-за участия Израиля в песенном конкурсе, Олимпиаде и других международных состязаниях.
По оценкам полиции, на акцию пришли около 9-10 тысяч человек. Среди них оказалась и известная экоактивистка Грета Тунберг, которой, похоже, всё равно против чего протестовать - лишь бы посветить лицом. Ради такого случая Грета надела арабский платок куфия, известный как «арафатка».
К вечеру толпа в несколько сотен человек двинулась к Евродеревне - там живут участники песенного конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в Мальмё. Несколько активистов попытались проникнуть в деревню, но вмешалась полиция, применившая для их разгона перцовые баллончики.
В песенном конкурсе "Евровидение" в этом году участвуют 37 стран. Несмотря на обострение палестино-израильского конфликта Израиль не исключили из числа участников. Представители Европейского вещательного союза заявили, что война Израиля с «Хамасом» не сможет повлиять на проведение конкурса. Многих сторонников Палестины эта позиция разгневала, и участнице из Израиля регулярно достаётся. Её выступления освистывают, во время них выкрикивают пропалестинские лозунги.
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А в Бельгии, как сообщают СМИ, выступление Эден Голан прервали в полуфинале - вместо него телеканал VRT показал чёрный экран с надписью на нидерландском языке:
«Мы осуждаем нарушения прав человека Государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас».
Кстати, нынешняя финалистка от Израиля некоторое время назад жила в России. Шесть лет назад Эден Голан была начинающей российской певицей, которая принимала участие в программе "Голоса России".
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Большую часть жизни Голан прожила в Москве, а в 2022 году вместе с семьёй эмигрировала в Израиль.
Финал "Евровидения" состоится сегодня, 11 мая. Кто же станет победителем?
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А так думаю что сионистам до лампочки эти митинги.