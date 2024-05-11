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Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия в "Евровидении"

Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия в "Евровидении"

Автор:
11 мая 2024 10:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Евровидение   Израиль   Мальмё   Швеция   Эден Голан   грета тунберг   
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В толпе была замечена и Грету Тунберг. Куда же без неё!

В шведском Мальмё 9 мая прошла многотысячная акция за отстранение Израиля от «Евровидения». Шведы выдвинули, помимо этого, множество других требований - от вооруженного восстания против Израиля до высылки евреев "обратно в Польшу" (?)



Митинг был организован сторонниками Палестины, которые протестуют из-за участия Израиля в песенном конкурсе, Олимпиаде и других международных состязаниях.


По оценкам полиции, на акцию пришли около 9-10 тысяч человек. Среди них оказалась и известная экоактивистка Грета Тунберг, которой, похоже, всё равно против чего протестовать - лишь бы посветить лицом. Ради такого случая Грета надела арабский платок куфия, известный как «арафатка».



К вечеру толпа в несколько сотен человек двинулась к Евродеревне - там живут участники песенного конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в Мальмё. Несколько активистов попытались проникнуть в деревню, но вмешалась полиция, применившая для их разгона перцовые баллончики.



В песенном конкурсе "Евровидение" в этом году участвуют 37 стран. Несмотря на обострение палестино-израильского конфликта Израиль не исключили из числа участников. Представители Европейского вещательного союза заявили, что война Израиля с «Хамасом» не сможет повлиять на проведение конкурса. Многих сторонников Палестины эта позиция разгневала, и участнице из Израиля регулярно достаётся. Её выступления освистывают, во время них выкрикивают пропалестинские лозунги.



А в Бельгии, как сообщают СМИ, выступление Эден Голан прервали в полуфинале - вместо него телеканал VRT показал чёрный экран с надписью на нидерландском языке:

«Мы осуждаем нарушения прав человека Государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас».


Кстати, нынешняя финалистка от Израиля некоторое время назад жила в России. Шесть лет назад Эден Голан была начинающей российской певицей, которая принимала участие в программе "Голоса России".


Большую часть жизни Голан прожила в Москве, а в 2022 году вместе с семьёй эмигрировала в Израиль.

Финал "Евровидения" состоится сегодня, 11 мая. Кто же станет победителем?

Источник:

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Метки: Видео   Евровидение   Израиль   Мальмё   Швеция   Эден Голан   грета тунберг   
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14  комментариев
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101k
7guest 45 минут назад
А что Израиль вообще делает на "Евровидении"? Ведь географически он находится скорее на севере Африки.
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1k
Вик Тор 3 секунды назад
Большую часть жизни Голан прожила в Москве- а вот за это уже можно и отстранить.
А так думаю что сионистам до лампочки эти митинги.
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11k
Zhora 9 минут назад
Грета будет чернильницей! Вангую))
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29k
Павел 13 минут назад
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181
Бывалый Трус Павел 5 минут назад
А это точно её сиськи? Чё та на монтаж похоже.
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396
Кукер Полчаса назад
А я и не знал, что шведы бородатые и в куфиях, а шведки хиджабы носят.
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25k
Shtoppi 41 минуту назад
по здравой логике израилю на конкурсе уже ничего не светит, так что им будет проще самоустраниться от участия, если конечно для них победа, в данном случае, это не главное
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181
Бывалый Трус 48 минут назад
Если бы все, кто выходит на пропалестинские митинги (включая эту Гретту) поехали бы на Ближний Восток защищать Палестину, Израиллю пришлось бы несладко. Всё дело в том, что вся эта суета в защиту Палестины, не более чем трюк, чтобы обогатить немногочисленную верхушку Хезболлы, типа Хасана Насралла, который живёт где-то в Иране. И в Палестине практически не бывает. Людей да, по-человечески жалко. Но что делать, если они ничего другого, кроме как кричать "Аллах Акбар" не умеют?
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69k
Андрей 53 минуты назад
А зачем отстранять?! В компании фриков, педерастов и скорбных на голову им самое место.
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98k
Доктор Джонс 58 минут назад
Грета всё что можно уже отрастила, ей бы мужика хорошего...
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3k
Radugananebe Час назад
Хоть один митинг в Швеции прошел без Тунберг?
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2k
Ультратрахуил Час назад
Израиль это другое, понимать надо!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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